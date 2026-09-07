안정환, 5억 기부 달성하고도 허탈…“좋은 일 하고도 욕먹어, 맥 빠진다”

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[스포츠조선 김준석 기자] 안정환이 유튜브를 통해 목표로 했던 5억원의 기부를 달성한 가운데, "좋은 일 하고도 욕을 먹었다"며 그간의 상처를 털어놨다.

특히 "치유할 시간이 필요하다"며 향후 유튜브 활동 방향을 고민하고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

7일 유튜브 채널 '안정환19'에는 '드릴 말씀이 있습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 안정환은 "기부 목표로 삼았던 5억원을 달성했다"며 오랜 시간 이어온 기부 프로젝트의 결실을 알렸다.

이어 "저희에게 PPL을 넣어주신 기업이나 모든 분들께 감사하다"며 함께 목표를 이룰 수 있도록 도운 이들에게 고마움을 전했다.

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그 과정이 순탄했던 것만은 아니었다. 안정환은 "제작진이 월급도 못 가져가고 지하에 40만원짜리 (사무실에 있는 게) 마음이 아팠다"며 어려운 여건에서도 함께해온 제작진을 언급했다.

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5억원이라는 목표를 달성했지만 안정환은 마냥 기뻐하지 못했다. 오히려 앞으로 활동을 어떻게 이어갈지 고민하고 있다며 복잡한 심경을 털어놨다.

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그는 "앞으로 어떻게 해야 될지 좀 걱정이 된다. 축구계도 굉장히 씁쓸하고"라며 "우리 스태프들이나 모든 사람들이 노력해서 했다. 좋은 일 하려고 한 건 아닌데 하다 보니 여기까지 왔다"고 말했다.

이어 "좋은 일 하고도 욕먹으니까 맥도 빠지고 기운도 없다"고 토로했다.

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함께 자리한 김남일은 "중간부터 봐 왔지만 어려운 부분이 있었던 것 같다. 여기 오기까지 정환이 형이 버티는 힘이 없었다면 힘들었을 것"이라며 안정환을 격려했다.

특히 안정환은 당분간 마음을 추스를 시간이 필요하다는 뜻을 내비쳤다.

그는 "앞으로 고민을 해봐야겠지만 마음에 상처가 좀 있어서 치유할 시간이 필요할 것 같다"며 "좋은 일은 계속하고 싶다. 방향을 고민 중"이라고 밝혔다.

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안정환은 유튜브 활동을 통해 얻은 수익을 자립준비청년과 유소년 축구 장학금 등을 위해 꾸준히 기부해왔다. 피자집 창업 계획을 밝히면서도 수익금 일부를 도움이 필요한 곳에 후원하겠다는 뜻을 전했다.

과거 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 선행을 시작한 배경을 밝힌 바 있다. 안정환은 "저도 어렸을 때 그렇게 넉넉하지 않은 편이어서 도와주면 좋을 것 같다는 생각을 했다"며 "그러면서 작게 한 게 지금까지 오게 된 것"이라고 설명했다.

narusi@sportschosun.com