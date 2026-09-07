스마일게이트 신작 '이클립스', 사전등록 100만 돌파…8일 PC 사전 다운로드 시작

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스마일게이트가 신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝'의 정식 출시를 앞두고 PC 사전 다운로드를 시작한다. 사전등록 참여자는 100만 명을 넘어섰다.

스마일게이트는 엔픽셀이 개발한 MMORPG '이클립스'가 사전등록 누적 100만 건을 돌파했으며, 8일 낮 12시부터 PC 사전 다운로드를 진행한다고 7일 밝혔다.

PC 사전 다운로드를 원하는 이용자는 '이클립스' 공식 홈페이지에서 스토브 클라이언트와 게임 클라이언트를 차례로 내려받으면 된다. 모바일 버전은 9일부터 사전 다운로드할 수 있다.

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사전등록은 정식 출시가 시작되는 10일 낮 12시 전까지 참여할 수 있다. 참여자 전원에게는 희귀 등급 무기 외형 소환권과 초월 소환권 등 성장 지원 아이템이 지급된다. 누적 100만 달성 보상으로 초월 소환권과 무기 외형 소환권 각각 5장, 100만 골드도 추가 제공된다.

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이에 앞서 스마일게이트는 지난 5일 공식 유튜브에서 '이클립스 론칭 프리뷰' 라이브 방송을 진행하고 게임의 주요 콘텐츠와 출시 정보를 공개했다. 박가영, 허준이 진행을 맡았으며 이상문 PD와 스트리머 빅보스, 수삼이 출연해 게임 시스템과 출시 계획을 소개하고 이용자들의 질문에 답했다.

방송에서는 신규 트레일러를 비롯해 '스킬 융합', '권능', '보스 경쟁 및 드롭', '하이리버 전장', '인터서버' 등 주요 콘텐츠가 실제 플레이 화면과 함께 공개됐다. 이상문 PD는 게임의 개발 방향과 업데이트 로드맵, 출시와 함께 진행되는 인게임 미션 이벤트 등을 소개했다.

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'이클립스'가 내세우는 차별점은 MMORPG의 성장과 경쟁 요소를 유지하면서도 이용자의 접속 부담을 낮춘 'MMOLite'다. 대표적인 시스템이 '성소'와 'AI 모드'다. 성소에서는 시간에 따라 소환권과 성장 재화를 보상으로 받을 수 있으며, AI 모드를 활용하면 이용자가 게임에 접속하지 않은 시간에도 캐릭터를 성장시킬 수 있다. 각종 편의 기능을 통해 플레이에 필요한 접속 시간을 줄이고 이용자의 상황에 맞춰 게임을 즐길 수 있도록 설계했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com