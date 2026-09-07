"인생에 후회가 없다면 거짓말"..유승준, 입국 비자 소송 선고 앞두고 남긴 심경

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 유승준이 가족과 가까운 이들에게 대한 소중함을 언급하며 근황을 전했다. 과거를 돌아보는 듯한 글을 남기면서 현재 진행 중인 비자 관련 소송에도 관심이 이어지고 있다.

유승준은 지난 6일 개인 계정에 차량 안에서 촬영한 사진과 함께 자신의 생각을 담은 글을 공개했다.

그는 "인생에 후회가 없다고 말한다면 거짓말일 거다"고 적었다.

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이어 "하지만 이 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 가치와 존재가 내 곁에 있다는 것. 그것만으로도 나는 참 행복한 사람"이라고 덧붙였다.

게시물에는 'family(가족)', 'loved ones(사랑하는 사람들)' 등 가족과 사랑하는 사람들을 의미하는 해시태그도 함께 남겼다.

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유승준은 1990년대 후반 가요계에 데뷔해 '가위', '나나나', '열정' 등의 곡을 잇달아 히트시키며 인기 가수로 자리 잡았다. 그러나 2002년 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하면서 병역 의무를 피했다는 논란에 휩싸였다. 이후 한국 입국이 제한됐다.

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한국 입국을 추진해온 유승준은 2015년 재외동포 비자 발급을 신청했으나 거부되자 이를 취소해 달라는 소송을 제기했다. 이후 비자 발급을 둘러싼 법적 다툼을 이어오고 있다.

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유승준 측은 앞선 소송에서 대법원 승소 판결을 받은 바 있다. 그러나 LA총영사관이 이후에도 비자 발급을 거부하면서 다시 법적 절차가 진행됐다.

현재 유승준은 주로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 제기한 사증 발급 거부 처분 취소소송의 항소심을 진행 중이다. 서울고등법원은 오는 10월 2일 선고를 앞두고 있다.

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앞서 지난해 8월 진행된 1심에서는 유승준 측의 손을 들어줬다. 당시 재판부는 비자 발급을 거부함으로써 얻는 공익과 비교할 때 유승준이 입게 되는 불이익이 지나치게 크다며 해당 처분에 재량권 일탈·남용의 위법이 있다고 판단했다.

다만 법원은 비자 발급 거부 처분을 취소하는 판단이 과거 유승준의 병역 관련 행위 자체를 적절했다고 인정하는 것은 아니라는 점도 함께 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com