엔씨 '아스트라에 오라티오', TGS 2026 출격…첫 시연 버전 공개

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엔씨의 신작 서브컬처 RPG '아스트라에 오라티오'가 도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)에 단독 부스로 참가한다. 이번 행사에서 처음으로 시연 버전을 공개하고 게임 초반 시나리오와 전투 콘텐츠를 선보인다.

엔씨는 '아스트라에 오라티오'의 TGS 2026 특설페이지를 열고 부스 조감도와 현장 프로그램을 공개했다고 7일 밝혔다. 엔씨는 TGS 2026에 '아스트라에 오라티오' 단독 부스를 마련한다. 게임의 세계관과 분위기를 오프라인 공간에 구현한 형태로 꾸미며, 관람객은 현장에서 게임을 직접 체험하고 다양한 프로그램에도 참여할 수 있다.

특히 이번 TGS는 '아스트라에 오라티오'의 시연 버전이 처음 공개되는 자리다. 관람객은 시나리오와 전투 빌드 가운데 하나를 선택해 직접 플레이할 수 있다. 단순히 영상을 통해 게임을 소개하는 데 그치지 않고 실제 플레이를 통해 게임의 핵심 콘텐츠를 처음 선보이는 셈이다.

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부스 스테이지에서는 게임 초반 이야기를 담은 '프롤로그 시나리오 상영회'도 진행한다. 엔씨는 프롤로그의 주요 내용을 담은 신규 영상 '프롤로그 다이제스트 PV'도 공개할 예정이다. 이 영상은 오는 17일 공식 채널을 통해 선보인다.

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현장에서는 게임 관련 굿즈도 제공한다. 렌티큘러 카드, 캐릭터 키링, 특구청 명함 케이스, 짐색, 부채 등을 준비했으며, 게임 시연과 공식 SNS 팔로우, 현장 프로그램 참여 등에 따라 증정한다. 일본을 비롯한 글로벌 이용자들에게 처음으로 게임을 직접 공개하는 자리로, 첫 시연에서 어떤 전투와 서브컬처 콘텐츠를 보여주느냐가 향후 게임에 대한 이용자 반응을 가늠할 첫 무대가 될 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com