[인터뷰①] '인턴' 최민식 "할리우드 리메이크? 다신 안 해!" 외친 이유

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최민식이 할리우드 영화 '인턴' 리메이크에 참여한 소감을 전했다.

최민식은 7일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "원작과 캐릭터와 비교를 당할 것 같아서 다신 리메이크 작품을 안 하려고 한다"면서도 "'인턴'으로 관객들에게 좋은 메시지를 전달하고 싶었다"고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

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최민식은 개봉을 앞둔 소감에 대해 "언론 시사회 때도 말씀드렸지만, 유명한 작품 리메이크는 다신 안 하려고 한다(웃음). 다른 의미에서 그런 게 아니라, 배우의 입장에선 원작 캐릭터와 비교를 당할 수밖에 없지 않나. 저 같아도 다른 작품을 보면 당연히 그럴 거다. '무슨 부귀영화를 누리겠다고 이걸 했나' 싶은 생각도 든다. 그래도 좋은 측면에서 보면, 훌륭한 가수들이 원곡을 자신만의 방식으로 재해석해 리메이크하지 않나. 우리도 똑같은 차원에서 관객들에게 메시지를 전달하고 싶었다. 가급적이면 (리메이크작이라는) 부담감을 느끼지 않으려고 노력했다"고 전했다.

최민식은 극 중 37년 차 경력의 베테랑 실버 인턴 기호를 연기했다. 전작과 180도 달라진 모습으로 돌아온 그는 "이번 작품을 통해 맛보기로 보여드린 거다(웃음). 저에게도 새로운 도전이었다. 워낙 전작에서 강렬하고 자극적인 모습을 보여줬기 때문에 새로운 캐릭터를 표현해 보고 싶은 마음이 컸다"고 밝혔다.

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이어 본인이 생각하는 '좋은 어른'에 대해선 "저는 너무 착한 사람은 별로다(웃음). 나쁜 건 아니지만, 할 말은 할 줄 아는 어른이 좋다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com