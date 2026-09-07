에반, 컴백 소감 "진솔한 내면에서 나온 이야기"

에반 미니 1집 'DEATH OF ME' 쇼케이스가 7일 경희대학교 평화의전당에서 열렸다. 에반이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.07/

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 에반이 컴백 소감을 밝혔다.

7일 오후 2시 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 에반의 미니 1집 '데스 오브 미' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

에반은 "첫 앨범 발매를 굉장히 기다렸다. 첫 무대를 선보인다는 게 기대되고 설렌다. 많은 분들의 마음에 닿는 앨범이 됐으면 한다"고 밝혔다.

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'데스 오브 미'는 에반의 가장 진솔한 내면을 그려낸 앨범이다. 여러 갈래로 얽힌 감정의 고삐를 붙잡고 앞으로 나아가겠다는 다짐을 담았다.

에반은 "앨범 전반에 제 아이디어가 많이 반영됐다. 진솔한 내면에서 나온 이야기를 곡에 담아냈고, 많은 스태프가 도움을 주셨다. 좋은 아이디어를 총망라한 앨범이 된 것 같다"고 소개했다.

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에반은 이날 오후 6시 '데스 오브 미'를 발표한다.

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타이틀곡 '데스 오브 미'는 새로운 시작점에 선 에반의 굳건한 의지를 묵직하게 표현한 팝 R&B 곡이다. 에반은 직접 작사 작곡에 참여, '아무도 나를 멈출 수 없다'는 흔들림 없는 태도와 자신을 잃지 않겠다는 메시지를 전한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com