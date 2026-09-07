김희철, 금값 폭등에 웃다가 주식으로 '나락' 갔다…"3400만원이 1000원 돼"

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[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 금을 팔아 마련한 돈을 주식에 투자했다가 씁쓸한 결과를 맞았다고 고백했다.

지난 6일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 린이 김희철과 함께 금을 판매하기 위해 금은방을 찾는 모습이 그려졌다.

이날 김희철은 린이 "금 판 걸로 뭐 했느냐"라고 묻자, "아무 의미 없다"라고 말했다. 이어 "그때 금 팔아서 나온 돈을 주식에 다 넣었다"라면서 "엄마한테 혼났다"라면서 자신의 주식 계좌를 린에게 공개했다. 그러면서 김희철은 "다 파란색이다. 1,000원 됐다"라고 말해 안타까움과 웃음을 동시에 자아냈다.

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앞서 김희철은 지난 6월 '미우새'에서 김준호, 김종민과 함께 금은방을 찾은 바 있다.

당시 김희철은 SBS 연예대상 우수상 트로피를 비롯해 '미우새' 체육대회에서 우승 상품으로 받은 황금 열쇠, 한정판 에어컨에 부착돼 있던 순금 로고, 할아버지에게 물려받은 유품인 금목걸이, 방송하면서 받은 커플 금 술잔까지 모두 감정을 의뢰, 총감정가는 3,400만 원이었다.

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그러나 금값 상승으로 적지 않은 돈을 손에 쥐었던 김희철의 선택은 주식이었다. 김희철의 어머니는 당시를 떠올리며 "오를 때까지만 봤다. 어느 순간부터 안 보여주더라"라고 한숨을 내쉬었다.

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김희철은 주식이 상승세를 타던 당시의 상황을 떠올리며 후회를 드러냈다. 그는 "주식이 막 오를 때는 스태프들한테 용돈을 막 줬다"라면서 "스태프들한테 내가 준 용돈 다시 달라고 할 수도 없고, 내가 왜 그랬을까"라며 깊은 한숨을 내쉬었다.

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anjee85@sportschosun.com