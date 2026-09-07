에반 "엔하이픈 탈퇴, 오랜 고민 끝에 내린 결정…음악으로 답할것"

에반 미니 1집 'DEATH OF ME' 쇼케이스가 7일 경희대학교 평화의전당에서 열렸다. 에반이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.07/

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 에반이 솔로 전향 이유를 밝혔다.

7일 오후 2시 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 에반의 미니 1집 '데스 오브 미' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

에반은 2020년 엔하이픈으로 데뷔했지만 지난 3월 음악적 지향점을 이유로 팀을 탈퇴, 솔로 가수로 전향했다.

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에반은 "그동안 앞으로 어떻게 음악을 선보여야 할지 많이 고민해왔다. 회사 분들과 작업물을 공유하며 깊은 얘기를 나눴다. 오랜 고민 끝에 솔로 아티스트로서의 커리어를 걷기로 했다. 감사하게도 싱글 활동을 무사히 마쳤다. 큰 사랑 주셔서 과분하다 생가했다. 무사히 잘 컴백할 수 있게 돼 감회가 새롭다. 사실 제게는 새로운 출발점이기도 하다. 팬분들께 음악으로 답해나가겠다"고 밝혔다.

에반은 "첫 앨범 발매를 굉장히 기다렸다. 첫 무대를 선보인다는 게 기대되고 설렌다. 많은 분들의 마음에 닿는 앨범이 됐으면 한다"고 밝혔다.

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에반은 이날 오후 6시 '데스 오브 미'를 발표한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com