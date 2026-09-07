'너 말고 다른 연애' 서강준 "대상 후 복귀작, 부담되는데…올해도 기대"

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 배우 서강준이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 서강준이 대상 이후 첫 복귀작이라는 점을 언급하며, 올해 대상 가능성에 대해 기대했다.

서강준은 7일 서울 구로 디큐브시티 더세인트 그랜드볼룸에서 열린 KBS2 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에서 "대상 이후 복귀작에 부담이 없을 수 없다"라며 "상은 저에게 굉장히 과분하다"라면서도 "대상을 기대하고 있다"라고 했다.

'너 말고 다른 연애' 는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다. 오랜 시간을 함께한 연인이 예상치 못한 감정의 변화를 마주하며 펼쳐지는 현실적인 사랑과 성장의 이야기를 섬세하게 그려내며 시청자들의 깊은 공감과 설렘을 전할 예정이다.

Advertisement

드라마 '출사표', '혼례대첩'을 통해 현실적인 인물 묘사와 따뜻한 감정 연출을 선보인 황승기 감독이 연출을 맡아 인물들의 시선과 감정의 결을 세밀하게 담아내며, 웃음과 설렘, 공감이 공존하는 현실 멜로를 완성한다.

황 감독은 "사귄 지 10년 차가 된 커플이 헤어질 지, 결혼할 지를 고민한다. 사랑의 기본적인 속성을 다룬다. 연기자들의 연기를 보는 맛이 있는 드라마가 될 것 같다"라고 자신했다.

Advertisement

여기에 서강준, 안은진, 이주안, 조아람이 각기 다른 사랑의 형태와 감정을 입체적으로 완성하며 믿고 보는 배우들의 시너지로 작품의 완성도를 높일 전망이다.

Advertisement

특히 이번 작품은 서강준이 지난해 MBC 드라마 '언더커버 하이스쿨'로 연기대상을 받은 이후 처음으로 주연을 맡는 작품이라는 점에서도 관심을 모은다. 이후 SBS '사계의 봄'과 넷플릭스 '월간남친'에 모습을 비췄지만, 모두 특별출연이었다.

Advertisement

대상 이후 복귀작이라는 것에 "부담은 사실 없을 수 없다. 어떤 상을 받았다고 해서 '더 잘해야지'라기 보단 매 작품 같은 마음으로 임해왔다. 상을 받은 만큼, 더 잘 해야 한다는 것도 맞다. 저는 원래 해왔던 것처럼 고민하고, 치열하게 상의하면서 작품 잘 만들려고 했다. 결과가 어떤지 모르겠지만, 받았던 사랑에 걸맞은 결과가 나와야만 한다. 저는 할 수 있는 최선을 다했다"고 답했다.

무엇보다 2018년 '너도 인간이니?' 이후 8년 만에 KBS 드라마로 돌아왔다. 당시 KBS 연기대상에서 남자 우수연기상과 베스트커플상을 받은 그는 지난해 '언더커버 하이스쿨'로 MBC 연기대상 대상까지 거머쥐었다. 이에 올해 KBS 연기대상에서도 대상을 기대하느냐는 질문이 나왔다.

Advertisement

서강준은 "상이라는 건 저한테 너무 감사한 일이다. 상에 저에겐 굉장히 과분하다. 그래서 기대를 하고 있다"고 웃으며 "장난이고, 상에 연연하지는 않다. 최선을 다하자는 마음이다. 상을 주신다면 너무 감사한 일일 뿐이다. 겸손 떤다고 생각하실 수도 있지만 진짜다. 상을 기대하기에는 시기상조다"라면서도 "기대한다고 하면 좀 재수없지 않느냐"라고 너스레를 떨었다.

이번 작품에서는 훈민제과 TF스낵3팀의 에이스 남궁호 역할을 맡아, 유쾌하고 친화력 넘치는 직장인의 면모를 그린다. 밝은 모습 뒤 굴곡진 과거를 품은 남궁호는 10년 연인 이미도와의 관계가 흔들리며 사랑의 변화를 맞는 인물이다.

"10년 차 장기연애 중이고 대기업 대리로 근무 중이다"라며 역할을 소개한 서강준은 "우선 대본이 재밌다. 인물의 마음이나 정서가 대사로 다 드러나있지 않더라. 말로 모든 감정을 표현하는 게 아니라, 눈이나 뉘앙스로 표현할 수도 있겠더라. 캐릭터도 딱딱 짜여 있는 게 아니라, 사람 같더라. 그런 게 실제 우리와 닮아 있다고 생각했다. 어딘가에 살 법한 인물로 만들고 싶다는 생각으로 이 작품을 선택했다"며 작품을 선택한 이유를 전했다.

Advertisement

KBS2 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 토요일 오후 9시 20분 첫 방송되며, 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들과 만난다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com