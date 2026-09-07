[인터뷰②] '인턴' 최민식 "CEO 된 한소희, 캐릭터와 싱크로율 기가 막히게 맞아"

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최민식이 영화 '인턴'을 통해 한소희와 함께 작업한 소감을 전했다.

최민식은 7일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "한소희의 모습이 선우 캐릭터와 공통분모가 많았다"며 "그 모습을 보면서 도와주고 싶다는 생각이 들었다"고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 최민식은 극 중 37년 차 경력의 베테랑 실버 인턴 기호를 연기했다.

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최민식은 한소희와의 호흡에 대해 "한소희에 대해 잘 아는 건 아니지만, 선우 캐릭터와 공통분모가 많은 것 같다. 연기 경력도 얼마 안 되고 배우로서 삶을 사는데 여러 가지 생각도 들고 괴로움도 있었을 테고 좋은 면도 있을 거다. 밑바닥부터 깔려있는 안정감보단, 업 앤 다운이 많은 모습이 선우와 기가 막히게 맞아떨어졌다. 그런 선우의 모습을 기호의 입장에서 봤을 때 도와주고 싶단 생각이 자연스럽게 들었다"고 말했다.

이어 후배 배우들과의 작업 과정에 대해선 "제가 물이 되어서 이 친구들 사이에서 잘 스며들어야겠다고 생각했다. 영화 작업 자체가 혼자 하는 예술도 아니고, 파트별로 앙상블을 이뤄야 해서 서로 화합하지 않으면 안 된다. 의견을 나누고 조율해가야 한다. 거기서 오는 거부감이나 불편함은 없었고, 오히려 재밌었다. '인턴'은 배우들끼리 서로 계급장을 떼고 재밌게 만들어야 하는 작품이다. 어떻게 하면 배우들과 함께 더 맛깔나게 표현할 수 있을지 고민을 했다"고 전했다.

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연출을 맡은 김 감독의 노고도 잊지 않고 언급했다. 최민식은 "감독님도 고민이 많았을 거다. 원작의 한계를 뛰어넘어야 하는데, 제가 옆에서 그 과정을 다 보지 않았나"라며 "저 역시 원작을 마냥 흉내내기 보단, 한국식으로 다르게 재해석 하고 싶었다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com