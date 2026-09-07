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39세 김옥빈, 깜짝 임신 발표...비공개 결혼 10개월만에 "말띠 아이 엄마 돼요"

김수현 기자

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입력

39세 김옥빈, 깜짝 임신 발표...비공개 결혼 10개월만에 "말띠 아이 엄마 돼요"

[스포츠조선 김수현기자] 한동안 모습을 드러내지 않았던 배우 김옥빈이 임식 소식을 깜짝 발표했다.

김옥빈은 7일 자신의 SNS를 통해 "오랫동안 소식이 없었죠"라며 그동안 활동이 뜸했던 이유를 밝혔다.

김옥빈은 "사실은 엄마가 될 준비를 하고 있어요"라고 깜짝 고백하며 임신 소식을 전했다.

이어 "태명은 울루(ulu)이고 말띠 아이가 될 예정이에요"라며 올해 엄마가 된다는 사실을 알렸다.

김옥빈은 "힘들기도 하지만 행복하고 소중하게 잘 지키고 있어요. 모든 게 처음이라 새롭고 신기한 요즘이에요"라며 임신 기간을 보내고 있는 설레는 마음을 드러냈다.

39세에 처음 엄마가 되는 김옥빈은 "남은 시간도 울루와 건강하게 잘 보내기를 기도하고 있어요. 무사히 만나게 되는 날, 또 소식 전할게요"라며 "다들 건강하고 행복하게 잘 지내고 계세요"라고 팬들에게 인사를 건넸다.

오랜만에 전한 근황이 임신 소식으로 알려지면서 팬들의 축하가 이어지고 있다.

한편 김옥빈은 지난해 11월 비연예인 남성과 비공개 결혼식을 올렸다.

shyun@sportschosun.com

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