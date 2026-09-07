'너 말고 다른 연애' 이주안, 첫 주연작에…"서강준→안은진, 함께한다는 부담과 중압감"

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 배우 이주안 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

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[스포츠조선 정빛 기자] 이주안이 첫 주연작을 맡은 소감을 밝혔다.

이주안은 7일 서울 구로 디큐브시티 더세인트 그랜드볼룸에서 열린 KBS2 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에서 "주연이라는 무게와 좋아하는 아티스트들과 함께한다는 중압감이 있었다"라며 "이제는 친형, 친누나 삼고 싶을 정도"라고 했다.

'너 말고 다른 연애' 는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다. 오랜 시간을 함께한 연인이 예상치 못한 감정의 변화를 마주하며 펼쳐지는 현실적인 사랑과 성장의 이야기를 섬세하게 그려내며 시청자들의 깊은 공감과 설렘을 전할 예정이다.

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드라마 '출사표', '혼례대첩'을 통해 현실적인 인물 묘사와 따뜻한 감정 연출을 선보인 황승기 감독이 연출을 맡아 인물들의 시선과 감정의 결을 세밀하게 담아내며, 웃음과 설렘, 공감이 공존하는 현실 멜로를 완성한다.

여기에 서강준, 안은진, 이주안, 조아람이 각기 다른 사랑의 형태와 감정을 입체적으로 완성하며 믿고 보는 배우들의 시너지로 작품의 완성도를 높일 전망이다.

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이주안은 목표를 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 재강로펌 변호사 한태승 역을 맡는다. 한태승은 이미도를 만나 처음으로 누군가의 신뢰와 애정을 갈망하게 되고, 이미도의 오랜 연인 남궁호를 향한 경쟁심까지 품으며 삼각관계에 불을 지핀다.

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자신이 맡은 한태승 역할에 대해 "국내 최고의 로펌 에이스로 충실한 견 역할이다. 원하는 게 있으면 수단과 방법을 가리지 않고 자기를 증명하려고 한다. 그런 가치관을 가지고 있는 인물인데, 이미도를 만나면서 성장을 한다"고 소개했다.

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이어 "한태승 행동이 이해가 안 갔다. 사람이 이렇게도 할 수 있다는 게 궁금했다. 그래서 이해도 해보고 싶었다. 대본 중반쯤에는 한태승으로 과몰입해서 재밌게 촬영했다"고 말했다.

첫 주연작을 맡은 소감도 밝혔다. 이주안은 "주연이라는 무게와 좋아하는 아티스트들과 함께 한다는 중압감이 있었다. 물론 주연이 아니라도 부담감이 있었다. 이번에도 그와 같은 마음으로 임했다. 꿈에서 잘 못 해서 혼나는 꿈도 꿨는데, 막상 현장에 오면 잘해주셔서 친형, 친누나 삼고 싶을 정도였다"라고 했다.

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KBS2 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 토요일 오후 9시 20분 첫 방송되며, 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들과 만난다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com