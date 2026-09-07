'코미디언 ♥부부 탄생' 오보 후 결혼..“기사보고 울었다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박미선이 남편인 코미디언 이봉원과 결혼에 이르기까지의 과정을 돌아보며 예상치 못한 에피소드를 공개했다. 실제로 연애를 시작하기도 전에 두 사람의 결혼 소식이 기사화됐던 사연도 전했다.

지난 6일 채널 '이홍렬TV'에는 박미선과 이성미가 출연한 영상이 공개됐다.

이날 방송에서 이홍렬은 박미선에게 이봉원과의 연애 시절에 대해 물었고, 박미선은 두 사람이 부부 역할로 방송에 함께 출연하던 당시에는 실제 연인 사이가 아니었다고 밝혔다.

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박미선은 "그때는 아니었다. 둘이서 코미디 하는데 자꾸 '결혼하자'라고 하더라"라며 당시를 떠올렸다. 이봉원이 다른 여성과 교제하다 헤어진 뒤 자신에게 "시집오라"고 했다는 설명도 덧붙였다.

이봉원은 차가 없던 박미선을 직접 태워주는 등 적극적으로 호감을 표현했던 것으로 전해졌다. 박미선은 "내가 그때 차가 없었는데 태워주면서 시집오라고 했다. '뭔 소리하냐, 싫다'라고 했다"고 말했다.

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두 사람의 관계를 가까이에서 지켜보던 이성미는 이봉원의 술을 좋아하는 성향을 걱정해 만남을 반대하기도 했다. 박미선 역시 처음에는 이봉원의 구애를 선뜻 받아들이지 않았던 것으로 보인다.

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그러던 중 두 사람의 관계에 예상하지 못한 일이 벌어졌다. 실제 교제를 시작하기도 전에 이봉원과 박미선이 결혼한다는 내용의 기사가 보도된 것이다.

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박미선은 "둘이 연애도 안 하는데 결혼 기사가 터졌다"라며 "나는 막 울고 그랬는데 애 아빠는 '우리 기사가 더 크게 났다'고 좋아하더라"고 당시 상황을 설명했다.

이후 두 사람은 명동에서 함께 갈비를 먹으며 시간을 보냈고, 박미선의 마음에도 변화가 생겼다. 그는 "그때 명동으로 가서 갈비 먹고 만나기 시작했다. 정확히 기사 나고 '만나볼까' 하는 마음이 들었다"고 밝혔다.

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연애를 시작한 뒤의 이야기도 공개됐다. 이홍렬이 기사 이전에 두 사람이 키스를 했는지 묻자 박미선은 "기사 전에는 키스한 적이 없다"라고 답했다.

박미선과 이봉원은 이후 약 2년간 교제한 뒤 1993년 결혼했다.

tokkig@sportschosun.com