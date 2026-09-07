[SC현장]"구원투수 아닌 선발투수"…'너 말고 다른 연애' 서강준♥안은진, KBS '가을야구' 책임진다(종합)

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 조아람, 서강준, 안은진, 이주안(왼쪽부터)이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

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[스포츠조선 정빛 기자] 구원투수'가 아닌 '가을야구 선발투수'다. 서강준과 안은진을 앞세운 '너 말고 다른 연애'가 올가을 KBS 드라마의 승부수로 마운드에 오른다.

7일 서울 구로 디큐브시티 더세인트 그랜드볼룸에서 KBS2 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 황승기 감독, 배우 서강준, 안은진, 이주안, 조아람이 참석했다.

'너 말고 다른 연애' 는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다. 오랜 시간을 함께한 연인이 예상치 못한 감정의 변화를 마주하며 펼쳐지는 현실적인 사랑과 성장의 이야기를 섬세하게 그려내며 시청자들의 깊은 공감과 설렘을 전할 예정이다.

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드라마 '출사표', '혼례대첩'을 통해 현실적인 인물 묘사와 따뜻한 감정 연출을 선보인 황승기 감독이 연출을 맡아 인물들의 시선과 감정의 결을 세밀하게 담아내며, 웃음과 설렘, 공감이 공존하는 현실 멜로를 완성한다.

황 감독은 "사귄 지 10년 차가 된 커플이 헤어질 지, 결혼할 지를 고민한다. 사랑의 기본적인 속성을 다룬다. 연기자들의 연기를 보는 맛이 있는 드라마가 될 것 같다"라고 자신했다.

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 배우 서강준이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

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여기에 서강준, 안은진, 이주안, 조아람이 각기 다른 사랑의 형태와 감정을 입체적으로 완성하며 믿고 보는 배우들의 시너지로 작품의 완성도를 높일 전망이다.

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특히 이번 작품은 서강준이 지난해 MBC 드라마 '언더커버 하이스쿨'로 연기대상을 받은 이후 처음으로 주연을 맡는 작품이라는 점에서도 관심을 모은다. 이후 SBS '사계의 봄'과 넷플릭스 '월간남친'에 모습을 비췄지만, 모두 특별출연이었다.

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대상 이후 복귀작이라는 것에 "부담은 사실 없을 수 없다. 어떤 상을 받았다고 해서 '더 잘해야지'라기 보단 매 작품 같은 마음으로 임해왔다. 상을 받은 만큼, 더 잘 해야 한다는 것도 맞다. 저는 원래 해왔던 것처럼 고민하고, 치열하게 상의하면서 작품 잘 만들려고 했다. 결과가 어떤지 모르겠지만, 받았던 사랑에 걸맞은 결과가 나와야만 한다. 저는 할 수 있는 최선을 다했다"고 답했다.

무엇보다 2018년 '너도 인간이니?' 이후 8년 만에 KBS 드라마로 돌아왔다. 당시 KBS 연기대상에서 남자 우수연기상과 베스트커플상을 받은 그는 지난해 '언더커버 하이스쿨'로 MBC 연기대상 대상까지 거머쥐었다. 이에 올해 KBS 연기대상에서도 대상을 기대하느냐는 질문이 나왔다.

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서강준은 "상이라는 건 저한테 너무 감사한 일이다. 상에 저에겐 굉장히 과분하다. 그래서 기대를 하고 있다"고 웃으며 "장난이고, 상에 연연하지는 않다. 최선을 다하자는 마음이다. 상을 주신다면 너무 감사한 일일 뿐이다. 겸손 떤다고 생각하실 수도 있지만 진짜다. 상을 기대하기에는 시기상조다"라면서도 "기대한다고 하면 좀 재수없지 않느냐"라고 너스레를 떨었다.

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 배우 서강준이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

이번 작품에서는 훈민제과 TF스낵3팀의 에이스 남궁호 역할을 맡아, 유쾌하고 친화력 넘치는 직장인의 면모를 그린다. 밝은 모습 뒤 굴곡진 과거를 품은 남궁호는 10년 연인 이미도와의 관계가 흔들리며 사랑의 변화를 맞는 인물이다.

"10년 차 장기연애 중이고 대기업 대리로 근무 중이다"라며 역할을 소개한 서강준은 "우선 대본이 재밌다. 인물의 마음이나 정서가 대사로 다 드러나있지 않더라. 말로 모든 감정을 표현하는 게 아니라, 눈이나 뉘앙스로 표현할 수도 있겠더라. 캐릭터도 딱딱 짜여 있는 게 아니라, 사람 같더라. 그런 게 실제 우리와 닮아 있다고 생각했다. 어딘가에 살 법한 인물로 만들고 싶다는 생각으로 이 작품을 선택했다"며 작품을 선택한 이유를 전했다.

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KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 배우 안은진이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

안은진은 한때 촉망받는 신예였지만 연이은 실패로 슬럼프에 빠진 영화감독 이미도 역으로 열연한다. 이미도는 오랜 연인 남궁호를 가장 사랑하면서도 자신의 삶에 다시 불을 켠 한태승에게 흔들리며 혼란을 겪는다.

안은진은 "영화 감독인데 상업영화 데뷔를 못 하고 자기 할 일을 못 하고 있다. 꿈을 위해 달려가지만 좌절하는 캐릭터다. 남궁호와 10년 차 커플인데, 삶에 온전히 스며든 인물이다. 더 이상 설렘이 없는 상황에서 변수를 맞이한다"고 귀띔했다.

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 배우 이주안 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

이주안은 목표를 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 재강로펌 변호사 한태승 역을 맡는다. 한태승은 이미도를 만나 처음으로 누군가의 신뢰와 애정을 갈망하게 되고, 이미도의 오랜 연인 남궁호를 향한 경쟁심까지 품으며 삼각관계에 불을 지핀다.

자신이 맡은 한태승 역할에 대해 "국내 최고의 로펌 에이스로 충실한 견 역할이다. 원하는 게 있으면 수단과 방법을 가리지 않고 자기를 증명하려고 한다. 그런 가치관을 가지고 있는 인물인데, 이미도를 만나면서 성장을 한다"고 소개했다.

이어 "한태승 행동이 이해가 안 갔다. 사람이 이렇게도 할 수 있다는 게 궁금했다. 그래서 이해도 해보고 싶었다. 대본 중반쯤에는 한태승으로 과몰입해서 재밌게 촬영했다"고 말했다.

첫 주연작을 맡은 소감도 밝혔다. 이주안은 "주연이라는 무게와 좋아하는 아티스트들과 함께 한다는 중압감이 있었다. 물론 주연이 아니라도 부담감이 있었다. 이번에도 그와 같은 마음으로 임했다. 꿈에서 잘 못 해서 혼나는 꿈도 꿨는데, 막상 현장에 오면 잘해주셔서 친형, 친누나 삼고 싶을 정도였다"라고 했다.

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 배우 조아람이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

조아람은 차갑고 까칠해 보이지만 누구보다 원칙과 정의를 중시하는 훈민제과 신입사원 박수아 역할로 나선다. 회사 비리를 파헤치는 과정에서 직속 선배 남궁호와 사사건건 부딪히며, 남궁호를 향해 예상치 못한 감정의 변화를 겪는다. 조아람은 "다양한 감정이 들어 있는 작품이라 생각해서 흥미를 가지게 됐다"고 전했다.

조아람은 "과거 아픈 사연이 있지만, 연연해 하지 않고 주체적으로 살아간다"라며 "모두가 공감할 만한 이야기라 이걸 하게 됐다"며 고개를 끄덕였다.

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 배우 서강준과 안은진이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

장기연애를 소재로 하는 작품이 많은 만큼, '너 말고 다른 연애'만의 차별점도 짚었다. 안은진은 "권태기도 섞여 있는 커플로 시작한다. 사랑은 하지만, 익숙해질 대로 익숙해진 상황이다. 편안함이 묻어날 수 있도록, 그 부분을 설득시켜야 한다는 점이 컸다. 각자 서로를 알아가는 시간이 있었는데, 그때부터 편안했다"라며 서강준과의 케미를 짚었다.

황 감독은 "장기연애가 보편적인 경험은 아니라서, 장기연애에 초점이 있다기 보다는 사랑하는 사람이 사랑에 빠지는 순간이 어떨까를 현미경처럼 들여다 보는 드라마라 본다. 사랑에 되게 솔직한 대본이라 봤다. 대부분 사람들이 느끼는 보편적인 사랑 감정이라, 많은 분이 공감하실 거라 생각한다"고 밝혔다.

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 제작발표회가 7일 오후 서울 구로구 더세인트에서 열렸다. 황승기 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.7/

'너 말고 다른 연애'가 올해 KBS 드라마의 구원투수라는 표현에는 "구원투수가 아니라 선발투수라 생각하고 작업했다. 저희 프로그램이 잘 돼야 하지 않을까 싶다. 동시간대 드라마는 자세히 안 보려고 한다. 저희 대본, 배우, 완성도에 대한 신뢰가 높다. 저희만 잘하면 될 것 같다. 가을에 방송되는데 가을야구를 하는 선발투수 같은 느낌이다"라고 자신감을 드러냈다.

그러면서 "가을에 방송되는데, 가을야구를 하는 선발투수 같은 느낌"이라고 덧붙였다.

끝으로 서강준은 "각 인물들의 속마음을 찾아보시는 것이 관전 포인트인 것 같다"라고 했고, 안은진은 "작은 선택, 큰 선택들이 나오는데 '나라면?'이라는 질문을 스스로에게, 그리고 주변 사람에게 할 수 있을 것 같다"라고 말했다.

이주안은 "다양한 사랑이라고 생각한다. 10년간 익숙한 사랑, 갑자기 찾아온 사랑, 가족 간 사랑, 친구 간 사랑, 잘못된 사랑 등이 나온다. 응원하는 관점도 다를 것 같다"라고 거들었다.

KBS2 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 토요일 오후 9시 20분 첫 방송되며, 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들과 만난다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com