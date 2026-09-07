[SC현장] "엔하이픈 탈퇴→소아암 투병"…에반, 진정성100% 음악으로 답한다(종합)

에반 미니 1집 'DEATH OF ME' 쇼케이스가 7일 경희대학교 평화의전당에서 열렸다. 에반이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.07/

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 에반이 본격적인 홀로서기에 돌입한다.

7일 오후 2시 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 에반의 미니 1집 '데스 오브 미' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

에반은 "첫 앨범 발매를 굉장히 기다렸다. 첫 무대를 선보인다는 게 기대되고 설렌다. 많은 분들의 마음에 닿는 앨범이 됐으면 한다"고 밝혔다.

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에반 미니 1집 'DEATH OF ME' 쇼케이스가 7일 경희대학교 평화의전당에서 열렸다. 에반이 멋진 무대를 선보이고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.07/

'데스 오브 미'는 에반의 가장 진솔한 내면을 그려낸 앨범이다. 여러 갈래로 얽힌 감정의 고삐를 붙잡고 앞으로 나아가겠다는 다짐을 담았다.

에반은 "앨범 전반에 제 아이디어가 많이 반영됐다. 진솔한 내면에서 나온 이야기를 곡에 담아냈다. 거울 같은 앨범이다. 자기 자신을 마주하는 듯한 느낌을 많이 줬다. 앞으로 나아가고 싶어하고, 이뤄내고 싶어하는 솔직하고 적나라한 이야기가 담겼다"고 소개했다.

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최근 소아암 투병 사실을 고백한 것 역시 진정성을 보여주기 위한 일이었다. 에반은 "앨범을 설명하는 과정에서 내 생각과 가치관에 영향을 미쳤던 순간을 자연스럽게 고백했다. 소아암 치료 과정은 굉장히 혹독하고 괴롭다. 그 과정이 지금 내게 영향을 주지 않았다면 거짓말일 거다. 내 내면을 그대로 보여드리기 위해 이 이야기를 꼭 해야 했다. 전국에 소아암으로 고통을 겪고 계신 분들께 이 이야기로 작은 위로와 희망을 전해드리고 싶다"고 털어놨다.

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에반 미니 1집 'DEATH OF ME' 쇼케이스가 7일 경희대학교 평화의전당에서 열렸다. 에반이 멋진 무대를 선보이고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.07/

타이틀곡 '데스 오브 미'는 새로운 시작점에 선 에반의 굳건한 의지를 묵직하게 표현한 팝 R&B 곡이다. 에반은 직접 작사 작곡에 참여, '아무도 나를 멈출 수 없다'는 흔들림 없는 태도와 자신을 잃지 않겠다는 메시지를 전한다.

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에반은 "새로운 출발선에 선 강한 의지를 담았다. 데뷔 싱글을 준비하며 음악적 한계에 도달했던 적이 많았다. 팔굽혀 펴기를 하거나 뛰면서 노래를 부르는 등 한계에 도달하지 않겠다는 의지를 담아낸 곡"이라고 설명했다.

에반 미니 1집 'DEATH OF ME' 쇼케이스가 7일 경희대학교 평화의전당에서 열렸다. 에반이 멋진 무대를 선보이고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.07/

이밖에 이번 앨범에는 당찬 포부를 담은 '낫 이너프', 세상의 소음 속에서도 나만의 속도를 지키겠다는 마음을 담은 '노이즈', 거친 갈망을 얼터너티브록으로 풀어낸 '라이드 오어 다이', 황홀한 순간에 머물고 싶은 마음을 그린 UK개러지 기반의 팝 '트와일라잇', 차분한 분위기의 인디팝 '오버 플로우', 나만의 목적지로 향하는 여정을 그린 드림팝 '고잉 홈' 등 다채로운 장르의 8곡이 수록됐다.

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에반 미니 1집 'DEATH OF ME' 쇼케이스가 7일 경희대학교 평화의전당에서 열렸다. 에반이 멋진 무대를 선보이고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.07/

에반은 2020년 엔하이픈으로 데뷔했지만 지난 3월 음악적 지향점을 이유로 팀을 탈퇴, 솔로 가수로 전향했다.

에반은 "그동안 앞으로 어떻게 음악을 선보여야 할지 많이 고민해왔다. 회사 분들과 작업물을 공유하며 깊은 얘기를 나눴다. 오랜 고민 끝에 솔로 아티스트로서의 커리어를 걷기로 했다. 감사하게도 싱글 활동을 무사히 마쳤다. 큰 사랑 주셔서 과분하다 생가했다. 무사히 잘 컴백할 수 있게 돼 감회가 새롭다. 사실 제게는 새로운 출발점이기도 하다. 팬분들께 음악으로 답해나가겠다"고 고백했다.

또 "홀로서기 과정에서 깊은 논의를 거쳐 결정하게 됐지만 팬분들의 서운함과 우려 섞인 말들에 대해 깊이 이해하고 있다. 에반으로서 앞으로 진정성 있는 음악과 행보로 답하는 게 가장 큰 보답이 될 것 같다. 더 멋있는, 좋은 영향력을 보여주는 아티스트가 되도록 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.

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엔하이픈에 대해서도 여전한 애정을 보였다. 엔하이픈이 에반의 탈퇴 이후 발표한 미니 앨범 '더 신 : 블리스'로 미국 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200'에서 데뷔 첫 1위를 차지한 것에 대해 "'빌보드 200' 1위는 쉽게 달성할 수 없는 목표였는데 자랑스럽다. 나 또한 열심히 해서 각자의 자리에서 좋은 모습 보여드리는 게 최선이 아닐까 생각한다"고 답했다.

에반 미니 1집 'DEATH OF ME' 쇼케이스가 7일 경희대학교 평화의전당에서 열렸다. 에반이 멋진 무대를 선보이고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.07/

'데스 오브 미'는 이날 오후 6시 공개된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com