[인터뷰③] 최민식, '올드보이'→'파묘' 지나 '인턴'까지…"저 혼자 이룬 거 아냐"

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최민식이 자신의 연기 인생을 돌아보며 새로운 각오를 다졌다.

최민식은 7일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "연기에 대한 욕심이 많아져서, 이전의 것은 다 잊고 지금부터 차근차근 하나씩 다시 만들어가고 싶다"고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 최민식은 극 중 37년 차 경력의 베테랑 실버 인턴 기호를 연기했다.

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최민식은 전작 '맨 끝줄 소년'에서는 최현욱과, '인턴'에서는 한소희와 호흡을 맞췄다. 그는 "어린 배우들은 촬영장에서 경직된 게 없이 굉장히 유연하다. 요즘은 디지털이지만, 옛날엔 다 필름으로 촬영해서 다 돈이지 않나. 그래서 더 경직되고 긴장을 하게 됐다"며 "배우는 유연해야 하는 것 같다. 예전에 학교 다니면서 연극을 할 땐 육군사관학교 같은 분위기 속에서 살았다. 지금은 돌아가셨지만, 연극계 원로 이해랑 선생님께서 약속의 중요성을 항상 강조하셨다. 연기를 너무 잘해도 두 번 정도 늦으면 무조건 아웃됐고, 자세와 태도, 철학을 중요시 여기던 시절이었다. 그 시절 선배들의 가르침이나 엄격함이 지금도 저를 지탱하는 것 같다"고 말했다.

1962년생 최민식은 1981년 연극배우로 데뷔했다. 이후 영화 '우리들의 일그러진 영웅', '넘버', '쉬리', '해피엔드', '파이란', '취화선', '올드보이', '주먹이 운다', '친절한 금자씨', '악마를 보았다', '범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대', '신세계', '명량', '파묘' 등 수많은 대표작들을 남겼다. 자신의 필모그래피를 돌아본 그는 "저 혼자 이룬 것도 아니고, 좋은 동료들과 함께 작업을 한 거다. 관객 분들이 기억을 해주셔서 감사한 마음뿐"이라며 "제가 연기에 대한 애정과 욕심이 많아졌는데, 이전의 것은 다 잊고 지금부터 다시 차근차근 하나씩 만들어가고 싶다"고 밝혔다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com