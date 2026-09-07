'부산고 출신' 정근우·정의윤, 모교 후배와 맞대결…이대호·송승준은 '사직 귀환'('불꽃야구')

사진제공=SBS Plus

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[스포츠조선 정빛 기자] 불꽃 파이터즈가 부산 사직에서 야구 명문 부산고와 맞붙는다. 부산고 출신 정근우와 정의윤은 모교 후배들을 상대하고, 이대호와 송승준 등 롯데 자이언츠 출신 선수들은 익숙한 사직 그라운드로 돌아온다.

SBS Plus '특집 불꽃야구 생중계-불꽃 파이터즈 vs 부산고등학교'가 오는 12일 오후 5시 부산 사직 야구장에서 펼쳐진다. KBO 레전드 선수들로 구성된 불꽃 파이터즈와 79년 전통의 부산고가 세대를 뛰어넘은 한판 승부를 벌인다.

1947년 창단한 부산고는 한국 고교야구를 대표하는 전통의 명문이다. 대통령배 전국고교야구대회에서 통산 6차례 정상에 올랐으며, 창단 이후 KBO에 입단한 선수만 총 134명에 달한다. 정근우, 정의윤, 추신수, 손아섭, 정현수 등 수많은 프로야구 선수를 배출했다.

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이번 경기에서는 부산고의 과거와 현재가 한 그라운드에서 맞선다. 불꽃 파이터즈 소속 정근우와 정의윤이 모교 후배들을 상대하기 때문이다. 프로 무대를 누빈 선배들의 관록과 패기 넘치는 후배들의 젊음이 정면으로 충돌할 예정이다.

부산고의 현재를 이끄는 선수들의 활약도 주목된다. 유격수 신지헌은 팀 내 타율 1위(0.394), 안타 1위(37안타)를 달리고 있는 핵심 타자다. 부드러운 스텝과 안정적인 송구 능력을 갖췄으며, 2026 고교야구 주말리그 후반기 경상권C 타격상을 받았다.

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주장 박재휘는 빠른 발과 적극적인 주루 플레이가 강점인 부산고의 붙박이 1번 타자다. 넓은 수비 범위에 출루 후 과감한 주루까지 갖췄으며, 2026 고교야구 주말리그 후반기 경상권C 최우수선수상을 차지했다.

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마운드에서는 좌완 오버핸드 투수 박근후가 버틴다. 슬라이더를 주무기로 안정적인 제구력과 경기 운영 능력을 자랑하며, 같은 대회에서 우수투수상을 수상했다.

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불꽃 파이터즈는 KBO 무대에서 쌓은 경험과 노련미로 맞불을 놓는다. 특히 송승준, 이대호, 김문호, 정훈 등 롯데 자이언츠 출신 선수들에게는 더욱 특별한 경기다. 한때 홈구장으로 누볐던 사직에 다시 선 이들이 부산 팬들 앞에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 모인다.

이번 경기는 '특집 불꽃야구 생중계'가 부산 사직 야구장에서 처음으로 선보이는 생중계이기도 하다. 불꽃 파이터즈로서는 올 시즌 세 번째 사직 원정으로, 지난 8월 22일 부산과학기술대학교전 이후 3주 만에 다시 부산을 찾는다.

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두 팀의 맞대결에는 한 차례 우여곡절도 있었다. 지난 8월 8일 예정됐던 부산고와의 경기가 폭염으로 취소되면서 승부가 미뤄진 것. 한 달여 만에 다시 성사된 맞대결에서 어느 쪽이 웃게 될지 주목된다.

부산고의 전통과 패기, 불꽃 파이터즈의 관록이 맞붙는 '특집 불꽃야구 생중계-불꽃 파이터즈 vs 부산고등학교'는 오는 12일 오후 5시 부산 사직 야구장에서 펼쳐지며 SBS Plus에서 독점 생중계된다