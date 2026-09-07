김수현 '그루밍 의혹' 고소 사건, 무혐의로 최종 종결..“증거 없다”

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고(故) 김새론의 유족과 김세의 가로세로연구소 대표가 배우 김수현을 상대로 제기한 아동복지법 위반 및 무고 혐의 사건이 사실상 마무리된 것으로 확인됐다.

7일 스타뉴스 단독 보도에 따르면 검찰은 지난 3일 김수현을 상대로 접수된 해당 고소 사건의 수사기록을 경찰에 돌려보냈다. 앞서 서울 성동경찰서는 지난 7월 29일 증거가 충분하지 않다고 판단해 불송치 결정을 내렸고, 관련 기록을 검찰에 송부했다.

검찰이 기록을 검토한 뒤 경찰에 보완수사나 재수사를 요구하지 않으면서 경찰의 기존 불송치 판단도 그대로 유지됐다. 이에 따라 지난해 고소가 제기된 이후 이어져 온 수사 절차는 별도의 조치가 없는 한 사실상 종결된 것으로 보인다.

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이번 사건은 지난해 5월 김새론 유족 측이 김수현을 아동복지법 위반 혐의로 고소하면서 시작됐다. 유족 측은 김수현이 김새론이 미성년자였던 시절 교제했으며, 이 과정에서 이른바 '그루밍'을 비롯한 성적·정서적 학대가 있었다고 주장했다.

당시 유족 측은 "김수현이 고 김새론이 미성년자인 중학교 2학년 겨울방학 때부터 고 김새론양에게 음란한 행위를 시키거나 성희롱 등 성적 학대 행위를 했다"고 주장했다.

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김세의 대표 역시 김수현이 자신을 명예훼손 혐의로 고소한 것과 관련해 무고 혐의로 맞고소했다.

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경찰은 제출된 자료와 관련자 진술, 당시 두 사람의 관계 등을 종합적으로 살핀 뒤 김수현의 혐의를 인정하기 어렵다고 판단했다.

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김수현 측 법률대리인 고상록 변호사는 스타뉴스에 "아동복지법상 '아동'은 만 18세 미만인 사람을 말한다"며 이번 수사가 김새론의 특정 시기에만 국한되지 않았다는 점을 설명했다.

고상록 변호사는 이어 "고인의 어린 시절 중 일부 기간만을 제한적으로 조사한 것이 아니다"며 "사람들이 통상적으로 미성년자 시기로 인식하는 고등학교 3학년 시기까지 포함해, 제기된 의혹 전반을 수사한 것이다. 경찰은 상대방이 제기한 주장과 제출 자료는 물론, 당시의 관계와 관련 사실관계를 조사한 결과 김수현에게 아동복지법 위반 혐의를 인정할 수 없다고 판단했다"고 밝혔다.

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한편 김세의 대표는 지난해 3월부터 유튜브 등을 통해 김수현과 고 김새론의 관계에 관한 여러 의혹을 제기해왔다. 이 과정에서 김새론의 유족 측과 함께 기자회견을 진행하고 음성 파일과 메신저 대화 자료 등을 공개하기도 했다.

수사기관은 김세의 대표가 공개한 일부 자료에 대해서도 조작 여부를 조사했다. 경찰은 공개된 육성 녹음 파일을 생성형 인공지능(AI)을 이용해 만들어진 자료로 판단했으며, 김수현과 김새론 사이의 카카오톡 대화로 제시된 자료 역시 조작된 것으로 판단한 것으로 전해졌다.

김세의 대표는 지난해 5월 김수현 관련 허위사실 유포 등의 혐의로 구속됐고, 검찰은 같은 해 6월 그를 재판에 넘겼다. 이후 국민참여재판 신청 등의 절차로 첫 공판 일정은 변경된 상태다.

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이번 검찰의 기록 반환으로 김수현을 둘러싼 아동복지법 위반 및 무고 혐의 고소 사건은 경찰의 불송치 결정이 유지되면서 사실상 수사 절차가 마무리됐다.

tokkig@sportschosun.com