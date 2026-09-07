빠니보틀, ♥메로나 신상 추가 공개 "실제 10살차...결혼 후 가정주부할 것"

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[스포츠조선 김준석 기자] 여행 크리에이터 겸 방송인 빠니보틀이 결혼을 앞둔 여자친구와의 실제 나이 차이를 공개하며 온라인상에서 퍼진 '13살 연하설'에 직접 입을 열었다.

빠니보틀은 최근 유튜브 채널 'CharmingJo 조매력' 라이브 방송에 출연해 예비신부 '메로나'와의 연애부터 결혼 후 생활에 대한 생각까지 솔직하게 털어놨다.

특히 관심을 모은 것은 두 사람의 나이 차이였다. 앞서 빠니보틀이 여자친구의 얼굴을 공개한 이후 온라인상에서는 두 사람이 13살 차이라는 이야기가 퍼졌다.

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한 시청자가 "13살 차이는 맞냐"고 묻자 빠니보틀은 곧바로 "13살 차이 아니고 10살 차이다"고 밝혔다.

이어 "누가 13살이라고 한 건지 모르겠다. 나는 13살이라고 한 적 없다"며 "나이를 말한 적도 없는데 왜 그렇게 퍼졌지?"라고 황당해했다.

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앞서 빠니보틀은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널에 공개한 '세계 최대 크기 크루즈 타고 신혼여행 가기' 영상에서 여자친구의 얼굴을 처음 공개해 화제를 모았다. 여자친구는 게임 아이디에서 따온 '메로나'라는 이름으로 소개됐다.

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빠니보틀은 이날 여자친구의 얼굴을 공개한 이유도 설명했다. 그는 "반대로 생각했다. 공개 안 할 이유는 뭐지?"라며 특별히 숨겨야 할 이유가 없었다고 밝혔다.

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평소 촬영에서도 상대방이 얼굴 공개를 원하지 않으면 모자이크하지만 별도의 요청이 없다면 자연스럽게 영상에 담는다는 빠니보틀은 "내 여자친구도 특별한 이유 없이 꽁꽁 감출 이유가 있나 생각했다"고 말했다. 공개 전 여자친구에게도 의사를 물었으며, 여자친구 역시 크게 신경 쓰지 않았다고 했다.

결혼 이후의 생활에 대한 이야기도 나왔다. 빠니보틀은 여자친구가 향후 인플루언서 활동을 할 계획은 없다며 "가정주부를 하고 싶다고 하더라. 일하지 말고 그냥 집에서 일하라고 했다"고 전했다.

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이에 조매력이 부러움을 드러내자 "반대로 메로나 씨가 돈을 많이 벌면 내가 가정주부를 하고 싶다"며 "남녀가 어딨냐. 돈 많이 버는 사람이 하는 거지"라고 말했다.

두 사람의 담백한 연애 스타일도 공개됐다. 여자친구의 MBTI에 대해서는 "ISTJ 아니면 ISTP"라며 이런 것에 크게 신경 쓰지 않는 성격이라고 설명했다.

애정 표현도 화끈하기보다는 담백한 편이라고. 빠니보틀은 "보통 전화 끊을 때 '사랑해'라는 말을 하지 않나. 우리는 그런 말 아예 안 한다"며 "전화 끊을 때도 '잘 자', 끝이다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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narusi@sportschosun.com