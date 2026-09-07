신장미, '불후퀸' 되나…'0.1초 벌떡 언니' 영상에 SNS 난리

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 신장미가 '0.1초 벌떡 언니'로 뜨거운 관심을 모으고 있다.

신장미는 8월 29일과 지난 5일 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전국 트롯 대축제 특집'에 출연했다.

방송 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 신장미가 퍼포먼스 도중 넘어지자마자 0.1초 만에 벌떡 일어나 무대를 이어가는 모습이 담긴 영상이 폭발적인 반응을 얻고 있다. 네티즌들은 "무대를 얼마나 원했으면 넘어진 것도 모르고 바로 일어났겠냐"며 남다른 열정에 대한 격려와 응원을 보냈다. 또 1부 '서울 탱고' 무대에서 선보인 고음 열창에 출연진이 감탄했던 '마이크 지진' 영상까지 언급되며 '신장미 가창력의 재발견'이라는 찬사가 이어졌다.

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5일 방송된 2부 대기실 현장에서도 신장미는 출연진 간의 노래방 대결에 서울 대표로 나서 한혜진 '서울의 밤'을 선곡, 압도적인 가창력으로 99점이라는 최고점을 기록하며 당당히 1위를 차지했다.

신장미는 2003년 팝 록 밴드 리트머스 드러머로 데뷔한 후 혼성그룹 자자, 쓰리쓰리 보컬로 활약했다. 이후 트로트, 발라드 등 다양한 장르를 소화하며 베테랑 보컬리스트로 활약했다. 그런 그가 '불후의 명곡'에서 진면목을 보여주면서 앞으로 보여줄 행보에도 기대가 집중되고 있다.

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신장미는 10일 MBC ON '트롯챔피언'에 출연한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com