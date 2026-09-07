장세혁, 잔망 하이텐션 연기변신…'너에게 다이브' 관심집중

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 배우 장세혁의 긍정 에너지에 물들 시간이다.

7일 디즈니+와 채널A 새 드라마 '너에게 다이브' 측이 공개한 사진에는 시간여행에 나선 윤하루(장세혁)의 모습이 담겼다. 과거로 온 지금 이 순간을 만끽하는 윤하루의 발랄한 표정과 잔망스러운 손짓에서 인생 2회차를 맞은 들뜬 감정이 느껴진다.

'너에게 다이브'는 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된 쌍둥이 남매 윤하나와 윤하루가 정우재를 되살리기 위해 시간을 거슬러 뛰어드는 첫사랑 구출 로맨스 드라마다.

Advertisement

장세혁은 세계 랭킹 1위 유도선수 윤하루 역을 맡았다. 윤하루는 호기심 많고 엉뚱한 성격, 재치 있는 말솜씨와 높은 자존감을 가진데다 탁월한 팬서비스로 '유도계 아이돌'이라 불리는 인물. 여기에 사랑하는 여자친구와의 알콩달콩한 연애까지 이어가며 남 부러울 것 없는 삶을 살고 있다.

늘 탄탄대로만 걷던 윤하루의 인생은 절친 정우재(박서함)의 갑작스러운 죽음으로 조금씩 달라지기 시작한다. 윤하루는 우연히 쌍둥이 동생 윤하나(김지연)와 과거에 불시착한 뒤 시간여행의 비밀을 알게 되고 친구를 살리겠다고 결심한다.

Advertisement

시간여행을 통해 운명을 바꾸게 되면 지금까지 쌓아온 명예와 능력, 사랑이 모두 사라질 수도 있는 상황. 그럼에도 윤하루는 끈끈한 우정과 의리로 정우재를 선택한다. 잃어버린 친구를 찾기 위해 모든 걸 걸고 자신의 미래까지 화끈하게 개척해갈 윤하루의 활약에 기대가 쏠리는 상황.

Advertisement

특히 장세혁은 안하무인의 모델, 나쁜 남자 등 그동안 강렬한 캐릭터를 주로 소화했던 터라 활기차고 발랄한 하이텐션 연기 변신은 어떨지 궁금증을 자극한다.

Advertisement

'너에게 다이브'는 26일 첫 공개된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com