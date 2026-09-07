'슈돌' 지온, 13세에 178cm 폭풍성장...母 윤혜진 "이제 너무 길다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 엄태웅의 아내이자 발레 무용가 윤혜진이 어느새 키 178cm까지 자란 딸 지온(13) 양의 근황을 전했다.

윤혜진은 7일 자신의 SNS를 통해 "얜 너무 길다 이제.."라는 글과 함께 딸 지온 양의 모습이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 폭풍 성장 중인 딸 지온 양의 모습이 담겨있다. 민소매 상의에 청바지를 착용한 채 남다른 비율과 함께 늘씬한 몸매를 자랑 중인 지온 양의 모습이 눈길을 끈다.

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특히 지온 양은 어느새 178cm까지 성장한 모습이다. 앞서 윤혜진은 지온 양의 사진과 함께 "신장 178cm"라면서 딸의 키를 공개한 바 있다.

폭풍 성장한 딸의 모습을 본 윤혜진은 "이제 얜 너무 길다. 내려찍으니 사람 같다"라고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.

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윤혜진은 딸의 근황뿐 아니라 자신의 일상도 함께 공개했다. 발레 연습 중인 윤혜진. 그는 "9월 시작. 조금만 천천히 가줘라. 진짜 올해 다 끝났네. 끝났다"라고 적으며 빠르게 흘러가는 시간에 대한 아쉬움을 드러냈다.

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한편 윤혜진은 국립발레단 수석무용수 출신으로. 2013년 배우 엄태웅과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다.

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결혼 후 방송과 다양한 활동을 통해 대중과 만나온 윤혜진은 최근 14년 만에 다시 발레리나로 무대에 올랐다.

anjee85@sportschosun.com