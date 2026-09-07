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'슈돌' 지온, 13세에 178cm 폭풍성장...母 윤혜진 "이제 너무 길다"

정안지 기자

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'슈돌' 지온, 13세에 178cm 폭풍성장...母 윤혜진 "이제 너무 길다"

[스포츠조선 정안지 기자]배우 엄태웅의 아내이자 발레 무용가 윤혜진이 어느새 키 178cm까지 자란 딸 지온(13) 양의 근황을 전했다.

윤혜진은 7일 자신의 SNS를 통해 "얜 너무 길다 이제.."라는 글과 함께 딸 지온 양의 모습이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 폭풍 성장 중인 딸 지온 양의 모습이 담겨있다. 민소매 상의에 청바지를 착용한 채 남다른 비율과 함께 늘씬한 몸매를 자랑 중인 지온 양의 모습이 눈길을 끈다.

특히 지온 양은 어느새 178cm까지 성장한 모습이다. 앞서 윤혜진은 지온 양의 사진과 함께 "신장 178cm"라면서 딸의 키를 공개한 바 있다.

폭풍 성장한 딸의 모습을 본 윤혜진은 "이제 얜 너무 길다. 내려찍으니 사람 같다"라고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.

'슈돌' 지온, 13세에 178cm 폭풍성장...母 윤혜진 "이제 너무 길다"

윤혜진은 딸의 근황뿐 아니라 자신의 일상도 함께 공개했다. 발레 연습 중인 윤혜진. 그는 "9월 시작. 조금만 천천히 가줘라. 진짜 올해 다 끝났네. 끝났다"라고 적으며 빠르게 흘러가는 시간에 대한 아쉬움을 드러냈다.

한편 윤혜진은 국립발레단 수석무용수 출신으로. 2013년 배우 엄태웅과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다.

결혼 후 방송과 다양한 활동을 통해 대중과 만나온 윤혜진은 최근 14년 만에 다시 발레리나로 무대에 올랐다.

anjee85@sportschosun.com

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