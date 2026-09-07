고영욱, 김준호♥김지민 '77평 한강뷰 집'에 뿔났다…"매연 속에서 자랑질"

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[스포츠조선 이우주 기자] 룰라 출신 고영욱이 이번에는 '불꽃놀이 명당'이 된 한강뷰 집에 사는 연예인들을 저격했다.

고영욱은 7일 자신의 계정에 한 편의 기사를 공유하며 "매연 속에서 살면서 뭐가 좋다고 자랑질은…"이라는 글을 남겼다.

고영욱이 공유한 기사는 개그우먼 김지민이 한강뷰 신혼집에서 불꽃놀이를 직관했다는 내용이었다. 지난 5일 서울 여의도 한강공원 일대에서는 '한화와 함께하는 서울 세계 불꽃축제 2026'이 개최됐다. 매년 수많은 인파가 몰리는 가운데 명당에서 불꽃놀이를 감상하려는 경쟁도 치열하다. 이런 가운데 김지민은 77평 규모의 한강뷰 신혼집에서 여유롭게 불꽃놀이를 즐기는 모습을 공개했다.

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김지민 김준호 부부 외에도 한강뷰를 자랑하는 집에 거주하는 여러 연예인들이 매년 불꽃축제 당일 집에서 불꽃놀이를 감상하는 모습을 공개해왔다. 별도의 이동이나 자리 경쟁 없이 집에서 한강과 불꽃을 한눈에 내려다볼 수 있다는 점에서 이들의 일상은 매년 '불꽃놀이 명당'으로 관심을 받고 있다.

특히 매년 불꽃축제 때마다 한강 인근 고층 아파트와 호텔 등이 '불꽃놀이 명당'으로 주목받는 만큼, 이를 두고 일종의 '계급 차이'를 체감하게 된다는 반응도 이어졌다. 결국 한강뷰 집에서 불꽃놀이를 즐기는 모습을 두고 '그 정도는 자랑할 수도 있지 않느냐'는 의견과 '불꽃놀이 하나에도 계급 차이가 느껴진다'는 의견이 맞붙으며 갑론을박이 벌어지기도 했다. 이를 두고 고영욱까지 공개적으로 불편한 심경을 드러낸 것.

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한편 고영욱은 최근 여러 연예인들을 차례로 저격하며 자신의 계정을 통해 연예계 이슈에 대한 목소리를 내고 있다. 과거에도 유명인들의 행보를 공개적으로 비판하며 논란의 중심에 서기도 했다.

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고영욱은 2013년 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받고 복역했다. 이후 출소한 뒤에도 연예계 복귀를 시도했으나 사실상 활동을 이어가지 못하고 있다.

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wjlee@sportschosun.com