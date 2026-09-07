[인터뷰①] '인턴' 김도영 감독 "최민식 선배와 함께 할 수 있는 기회, 놓치고 싶지 않았다"

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 김도영 감독이 할리우드 영화 '인턴'을 리메이크하게 된 이유를 전했다.

김도영 감독은 7일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "최민식 선배와 작업을 할 수 있는 유일한 기회라는 생각이 들었다"라고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

김 감독은 영화 개봉을 앞둔 소감에 대해 "너무 설레고 후련한 마음이 크다. 매번 영화가 개봉할 때마다 제가 전혀 예상치 못했던 관객들의 반응이 나온다. 그럴 때마다 기분이 좋다. 열심히 작품을 만들었는데, 누군가에게 닿는다는 그 자체만으로도 행복한 것 같다"고 전했다.

이어 연출을 맡게 된 계기에 대해 "'만약에 우리' 후반 작업할 때 처음 제안을 받았다. '만약에 우리' PD님이 '인턴'도 맡고 계셔서 인연이 닿았다. 리메이크작이어서 잠시 주춤했지만, 최민식 선배하고 작품을 할 수 있는 유일한 기회라는 생각이 들었다. 제가 또 언제 선배랑 작업을 해보겠나. 선배랑 감독과 배우로 만나고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다.

Advertisement

연출 과정에서 고민이 됐던 지점과 어려웠던 점들도 털어놨다. 김 감독은 "원작이 지닌 이미지가 워낙 강하기 때문에 무조건 다르게 해야겠단 생각은 없었다. 그 안에서 어떻게 해야 우리의 이야기를 갖고 올 수 있을지에 대해 고민했다. '만약에 우리' 때도 느꼈지만, 유명한 원작 팬덤이 있는 작품들은 한계가 있는 거 같고 고민을 더 많이 하게 된다. 제가 처음 팀에 합류했을 때 이미 5년에 걸쳐 완성된 시나리오가 있었다. 그 시나리오를 처음 읽었을 땐 '인턴' 느낌이 잘 살지 않았다. 또 원작은 10년 전 작품이라 달라진 부분도 존재한다. 국가뿐만 아니라, 원작에선 실버 인턴이 70대인데, 민식 선배는 10년이나 젊으시다(웃음). 선배의 에너지가 워낙 좋으셔서 열정적인 시니어 인턴이 되실 것 같았다. 또 한소희가 연기한 선우 캐릭터도 스스로 독립적으로 잘 성장하길 바랐다"고 전했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com