이루, '음주운전' 4년 자숙 끝 복귀..."21주년, 미안한 마음만 커져가"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이루가 데뷔 21주년을 맞아 오랜 시간 자신을 기다리고 응원해준 팬들에게 감사의 마음을 전했다.

이루는 지난 6일 자신의 SNS를 통해 "2026년 9월 7일. 벌써 데뷔 21주년이네요. 시간이 참 빠릅니다"라며 데뷔 21주년을 맞은 소감을 밝혔다.

이어 "나이가 들수록 미안한 마음만 커져가네요. 끝까지 응원해주고 격려해주시는 많은 분들에게 그저 감사할 따름"이라며 변함없이 자신을 응원해주는 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

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그러면서 "앞으로 더 열심히 노력해서 그 사랑에 보답해 나아가겠습니다. 감사합니다"라고 덧붙이며 다시 활동에 나서는 각오를 밝혔다.

이루는 지난 7월 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 노래자랑에 출연하며 오랜만에 방송 무대에 모습을 드러냈다. 방송과 무대를 통해 활동을 재개하며 팬들과 다시 만나고 있는 상황이다.

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한편 이루는 2022년 음주운전 및 운전자 바꿔치기, 음주운전 방조 등의 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받은 뒤 활동을 중단했다.

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shyun@sportschosun.com