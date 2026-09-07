끝날 때까지 끝난 게 아니다! 파이터즈-동국대, 한 치 앞을 알 수 없는 승부의 향방

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[스포츠조선 박아람 기자] 불꽃 파이터즈가 경기 후반부 찾아온 대위기에 마음을 졸인다.

오늘(7일) 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 17화에서는 마지막까지 긴장을 놓을 수 없는 불꽃 파이터즈와 동국대의 '마무리 대전'이 펼쳐진다.

이날 동국대는 필승의 각오를 다지며 에이스를 마운드에 투입한다. 파이터즈 마무리 오승환의 경기고 후배인 이 선수는 우월한 피지컬에서 나오는 위력적인 구위로 파이터즈의 탄성을 자아낸다. 에이스의 공을 상대하게 된 파이터즈의 방망이가 헛돌기 시작하자 김성근 감독은 씁쓸한 표정으로 답답한 속내를 내비친다. 선수들 역시 공을 맞추기에 급급하고, 경기장 안에는 차가운 위기감이 맴도는데. 동국대가 꺼내 든 회심의 일격에 파이터즈가 어떤 전략으로 대응해 나갈지 궁금증이 증폭된다.

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그런가 하면 파이터즈도 '승리 치트키' 오승환을 내세워 경기를 매듭지으려 한다. 한 달 만에 마운드에 오른 그는 연습구만으로 묵직하게 공기를 가르며 현장을 압도한다. 그러나 동국대 더그아웃에서는 "오히려 제일 칠만 하다"며 도발적인 대화가 오고 간다. 오승환이 팔꿈치 부상에서 완전히 회복하지 못했다는 소식을 접했기 때문. 오승환을 향한 믿음과 우려의 시선이 동시에 쏟아지는 가운데, 그가 보여줄 레전드의 품격은 이날 경기의 클라이막스를 장식할 예정이다.

한편 '천재 유격수' 김재호는 경기 후반 아찔한 상황에 직면한다. 수비만큼은 타의 추종을 불허하는 그는 승패가 오가는 결정적인 순간 단 하나의 플레이로 파이터즈의 심장을 내려앉게 한다. 이와 동시에 동국대 선수들은 그라운드를 뛰기 시작하고, 파이터즈 역시 다급한 손짓으로 후속 플레이를 지시한다. 일촉즉발의 갈림길에 선 파이터즈가 10번째 승리를 품에 안을 수 있을지 본방송을 통해 확인할 수 있다.

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tokkig@sportschosun.com