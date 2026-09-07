故 전경철 작가 생전 마지막 영상..“돌아가신 뒤 공개할 줄은”

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[스포츠조선 박아람 기자] 출판사 이야기장수가 고(故) 전경철 작가의 별세 소식을 전하며 고인의 생전 모습이 담긴 영상을 공개했다.

이야기장수는 7일 공식 계정을 통해 "전경철 작가님을 보내드리러 가는 길입니다"라는 글과 함께 고인의 생전 영상이 담긴 게시물을 게재했다.

출판사 측은 "작가님의 영상메시지를 돌아가신 후에 공개하게 될 줄은 꿈에도 몰랐지만, 오늘 작가님의 임종을 애도하는 많은 분들께 작가님이 몸을 일으켜 집에서 스스로 촬영하신 영상편지를 전합니다"라고 밝혔다.

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이어 "피터팬재단 창립과 네버랜드 마을 건립을 위해 생의 마지막까지 온 힘을 다한 전경철 작가님을 기억해주세요"라며 "오늘 이후에도 피터팬재단과 작가님이 남기신 기록에 대해 응원과 지원, 관심을 청하는 일은 이어질 것입니다"라고 전했다.

그러면서 "지금의 마음을 잊지 말아주시고, 부디 오래 작가님의 소망과 꿈 <피터팬재단>과 네버랜드 마을 건립에 함께해주세요"라고 당부했다.

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끝으로 "삼가 고 전경철 작가님의 명복을 빕니다"라고 추모의 뜻을 전했다.

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함께 공개된 영상에서 전경철 작가는 직접 카메라를 바라보며 자신의 마지막 여정에 대한 이야기를 전했다.

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전경철 작가는 영상에서 "안녕하세요. 어느새 '피터팬 아빠'가 이름표가 된 전경철입니다"라고 인사를 건넸다.

이어 "제 생애 마지막 여정. 중증 발달장애인들이 존엄하게 살아가는 '네버랜드 마을' 건립과 이를 위한 피터팬재단 창립. 수많은 분들이 함께 걷고 있습니다다. 이 길에 힘을 모아주세요. 고맙습니다"라고 말했다.

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한편 전경철 작가는 지난 5일 오후 7시 56분 세상을 떠났다. 고인의 뜻에 따라 장례 절차는 빈소를 마련하지 않는 무빈소 방식으로 치러졌다.

tokkig@sportschosun.com