'예비신부' 지예은, '런닝맨' 녹화현장서 결혼 세리머니…유재석→김종국 깜짝 축하

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 지예은이 댄서 바타와 오는 12월 결혼을 발표한 가운데 '런닝맨' 멤버들이 예비 신부 지예은을 위해 특별한 축하 이벤트를 마련했다.

7일 일간스포츠에 따르면 이날 진행된 SBS '런닝맨' 녹화 현장에서 지예은의 결혼 세리머니를 진행했다.

유재석과 지석진, 김종국, 하하, 송지효, 양세찬이 오프닝 녹화에서 지예은을 위한 작은 이벤트를 준비하며 결혼을 앞둔 그에게 축하의 마음을 전했다. 해당 방송분은 오는 13일 방영될 예정이다.

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앞서 지난 6일 방송된 '런닝맨'에서도 제작진은 '춤도 사랑도 잡은 예비 신부의 퍼포먼스', '빛을 보는 예랑이의 댄스 강의'라는 센스 있는 자막을 내보내며 두 사람의 결혼을 재치 있게 축하했다.

한편 지난 2일 지예은과 바타는 공개 열애 5개월 만에 결혼을 발표했다.

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당시 지예은 소속사 씨피엔터테인먼트 측은 "두 사람은 깊은 믿음을 바탕으로 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"면서 "새로운 출발을 앞둔 두 사람의 앞날에 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"고 전했다.

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1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 약 1년간 교제하며 사랑을 키워왔으며, 서로에 대한 확신과 애정을 바탕으로 결혼을 결심했다.

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두 사람의 열애 사실은 지난 4월 처음 알려졌다. 당시 양측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다"며 "따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 밝히며 교제 사실을 인정했다. 이후 두 사람은 SNS를 통해 서로를 향한 애정을 숨기지 않으며 공개적으로 사랑을 키워왔다.

anjee85@sportschosun.com