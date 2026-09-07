'아들 불륜' 홍서범, 자숙 8개월 만에 복귀…박정희·육영수 기념 콘서트 선다

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 홍서범이 아들의 외도 논란 이후 약 8개월 만에 무대에 복귀한다.

홍서범은 오는 11월 20일 오후 7시 서울 광진구 1975씨어터에서 열리는 박정희 전 대통령·육영수 여사 기념 콘서트 '시대를 품은 남자 그를 품은 여자'에 출연한다.

이번 공연을 기획한 코미디언 김영민은 지난 6일 자신의 유튜브 채널과 SNS를 통해 홍서범의 출연 소식을 알렸다.

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김영민은 "원조 만능 엔터테이너 홍서범 선배님을 모실 수 있어서 진심으로 영광"이라며 "저 개인적으로 예능인으로보다 작곡가 선배님으로 더 많은 것을 배웠다. 11월 20일 19시 박정희 대통령 기념음악회 잘 부탁드린다"고 밝혔다.

김영민에 따르면 이날 공연에는 홍서범을 비롯해 권인하, 팝핀현준, 강원래 등이 출연한다. 김영민은 직접 MC를 맡는다.

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홍서범의 이번 무대가 눈길을 끄는 것은 가족을 둘러싼 논란 이후 약 8개월 만의 공개 활동이기 때문이다.

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홍서범·조갑경 부부의 둘째 아들 B씨는 사실혼 관계였던 A씨와의 관계에서 외도를 저질렀다는 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다. 관련 소식은 지난 3월 처음 알려졌다.

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A씨는 B씨의 외도와 가출 등으로 사실혼 관계가 파탄났다며 손해배상 청구 소송을 제기했다. 1심 재판부는 B씨에게 위자료 3000만원과 매월 80만원의 양육비를 지급하라고 판결했다. A씨가 상간녀 C씨를 상대로 제기한 손해배상 소송에서도 2000만원의 배상 판결이 내려졌다.

A씨는 이후 1심 판결에 불복해 항소했고, 지난 6월 항소심에서 일부 승소했으나 다시 대법원에 상고한 상태다.

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이 과정에서 A씨는 판결 이후에도 위자료와 양육비 지급이 제대로 이행되지 않았다며 시부모였던 홍서범과 조갑경에게도 책임을 물었다. SNS를 통해 이들을 공개적으로 저격하기도 했다.

논란이 확산되자 홍서범·조갑경 부부는 공식입장을 내고 "법원 판결에 따른 양육비와 위자료 지급 등 법적 의무가 신속히 이행될 수 있도록 지도하고, 아이의 아버지로서 책임을 다할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.

이후 홍서범은 별다른 공개 활동 없이 지내왔다.

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가족을 둘러싼 논란 이후 침묵을 이어왔던 홍서범이 11월 박정희 전 대통령·육영수 여사 기념 공연을 통해 다시 무대에 오르면서 그의 향후 활동에도 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com