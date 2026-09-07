[인터뷰②] 김도영 감독, '만약에 우리' 흥행→'인턴' 개봉…"차기작 영화는 리메이크 NO"

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김도영 감독이 영화 '인턴' 개봉 이후 차기작 계획을 밝혔다.

김도영 감독은 7일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "리메이크보다 오리지널 작품을 하고 싶다"며 "재밌는 작품을 준비하고 있다"라고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

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김 감독은 지난해 12월 31일 개봉한 '만약에 우리'로 누적관객수 260만 명을 기록하며 로맨스 영화의 새로운 흥행 기록을 썼다. 이에 그는 "연출자로서 관객들에게 닿을 수 있도록 만드는 것이 중요하다고 생각했다. 주변으로부터 많은 우려를 들었음에도 불구하고 믿음을 갖고 작업을 했다"며 "'만약에 우리'를 기점으로 영화에 대한 믿음이 생겼다"고 말했다.

차기작 계획에 대해서는 "영화로는 리메이크보단 오리지널 작품을 하고 싶다. 앞으로 공개될 작품이 드라마가 먼저일지 영화가 먼저일지는 모르겠다. 재밌는 작품을 준비하고 있다. 저는 연극배우 출신이라 리메이크에 대한 편견이 없었다. 연극은 끊임없이 15세기 작품을 리메이크를 해서 익숙했다. 반면 영화는 리메이크를 가끔 하기 때문에 주목도가 더 높은 것 같다"며 "그럼에도 새로운 이야기는 계속해서 나와야 한다고 생각한다. 지금 이 시점에서 이 이야기가 여전히 유효한지 판단하는 것이 더 중요한 것 같다. 저 역시 오리지널 작품에 대한 존경심을 갖고 있다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com