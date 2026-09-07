'마비노기 이터니티', 첫 알파 테스트 마무리…이용자 피드백 바탕으로 개발 이어간다

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넥슨이 MMORPG '마비노기'의 엔진 교체 프로젝트 '마비노기 이터니티'의 첫 알파 테스트를 마쳤다. 초반 성장부터 전투와 생활 콘텐츠까지 실제 플레이 흐름을 점검하고 이용자 피드백을 수집했다.

넥슨은 지난 3일부터 6일까지 나흘간 진행한 '마비노기 이터니티' 첫 알파 테스트를 종료했다고 7일 밝혔다. 이번 테스트에서는 초반 성장 구간을 시작으로 전투와 생활 콘텐츠까지 게임의 핵심 동선을 실제 이용자 플레이를 통해 점검했다. 넥슨은 테스트 기간 수집한 플레이 패턴과 설문조사 결과를 분석해 향후 개발 과정에 반영할 예정이다.

테스트 첫날인 3일에는 민경훈 '마비노기' 총괄 디렉터가 라이브 방송에 출연해 이용자들과 직접 소통했다. 민 디렉터는 초반 성장 구간의 스토리와 튜토리얼을 직접 플레이하며 약 2시간 동안 알파 테스트의 목적과 향후 개발 방향을 설명했다.

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방송에서는 기존 버전보다 개선된 플레이 편의성을 비롯해 생활 도구 아이템, 콘텐츠 시스템, 사운드와 비주얼 요소의 변화도 소개했다. 엔진 교체 이후 실제 게임이 어떻게 달라지는지를 개발진의 플레이를 통해 직접 보여준 셈이다.

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테스트 기간에는 크리에이터들의 참여도 이어졌다. 치지직과 SOOP에서 활동하는 크리에이터 34명이 테스트에 참여했으며, 첫날 라이브 방송에서는 치지직 채널을 30분 이상 시청한 이용자를 대상으로 넥슨캐시 5000원을 지급하는 드롭스 이벤트도 진행했다.

'마비노기 이터니티'는 기존 '마비노기'의 엔진을 교체하는 장기 프로젝트다. 이번 첫 알파 테스트는 새로운 기술 기반의 결과물을 이용자에게 처음 공개하고 실제 플레이 과정에서 개선점을 찾았다는 데 의미가 있다. 특히 성장과 전투뿐 아니라 '마비노기'의 핵심 콘텐츠인 생활 콘텐츠까지 테스트 범위에 포함하면서 엔진 교체 이후 게임 전반의 변화를 점검했다.

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민 디렉터는 "알파 테스트 기간 동안 아낌없는 관심과 피드백을 보내주신 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "테스트를 통해 확인한 다양한 의견을 개발에 적극 반영해 기대에 부응하는 '마비노기 이터니티'를 만들어가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com