[인터뷰③] '인턴' 김도영 감독 "한소희? '배우 안 했으면 어쩔 뻔했나' 싶을 정도로 매력적"

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김도영 감독이 영화 '인턴'을 함께한 배우 한소희를 향한 극찬을 아끼지 않았다.

김도영 감독은 7일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "한소희는 '배우가 아니면 뭘 했을까' 싶을 정도로 매력적이다"라고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

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김 감독은 극 중 선우 역을 맡은 한소희에 대해 "영화를 보시면 아시겠지만, 장르가 휴먼드라마이지 않나. 선우 캐릭터는 고민도 많고 여러 가지 불안도 있는 얼굴이었으면 했다. 한소희는 아티스틱한 기질도 있고, 실제로도 미술을 했다. 영화 속 거실에 걸려 있는 그림이 실제로 다 한소희가 그린 그림이다. 작품에 나오는 이어폰에도 그림을 직접 그렸다"며 "배우로서 너무나 매력적이고, 처음 미팅했을 때도 작품에 참여하고 싶다고 결연한 눈빛을 보여줬다"고 고마운 마음을 표했다.

이어 한소희가 현장에서 보여준 열정적인 모습에 감탄을 표하기도 했다. 김 감독은 "한소희는 앞뒤가 똑같고 매력적이다. 처음부터 끝까지 준비도 잘해왔고, 매 신마다 자기 자신을 던져가면서 임해서 감동을 받았다. '이 친구가 배우가 아니면 뭘 했을까' 싶을 정도로 매력적이더라. 사실 본인의 감정을 솔직하게 오픈하는 게 쉽지 않지 않나. 한소희는 어떤 작품을 만나더라도 거침없겠더라"고 말했다.

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또한 김 감독은 최근 자신의 개인 계정에 '만약에 우리'에서 호흡을 맞춘 문가영과 '인턴'을 함께한 한소희와 찍은 사진을 게재했다. 이에 그는 "제가 전생에 나라를 구했다는 생각이 들었다"며 "이렇게 멋있는 배우들과 함께할 수 있어서 감사하다"고 진심 어린 마음을 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com