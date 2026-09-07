'UTA' 이지환, 'FC 온라인' FSL 서머 첫 우승…'Light' 김선재에 4대2 설욕

Advertisement

Advertisement

KT 롤스터 'UTA' 이지환이 'FC 온라인' 국내 최상위 정규리그 정상에 올랐다. 승자 결승에서 패했던 BNK 피어엑스 'Light' 김선재를 결승에서 다시 만나 4대2로 꺾고 개인 통산 첫 우승을 차지했다.

넥슨은 '2026 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그 서머'(이하 '2026 FSL 서머')에서 KT의 이지환이 최종 우승했다고 7일 밝혔다. 결승전은 지난 6일 서울 잠실 DN콜로세움에서 7전 4선승제로 열렸다. 공격적인 플레이를 앞세운 이지환과 김선재가 맞붙은 가운데, 공식 중계 채널 최고 동시 시청자 수는 16만 명을 넘어섰다.

이지환이 결승에 오르는 과정부터 쉽지 않았다. 지난달 30일 파이널 스테이지 승자 결승에서 김선재에 1대3으로 패하며 패자조로 내려갔다. 하지만 6일 열린 결승 진출전에서 T1 'Navy' 김유민을 꺾고 다시 결승에 올랐고, 결국 리매치에서 설욕에 성공했다.

Advertisement

이번 우승으로 이지환은 개인 통산 첫 FSL 정상에 올랐다. 우승자에게는 개인 상금 5000만원이 주어졌으며, 소속팀 KT에는 2억 4000만원이 지급됐다. 준우승을 차지한 김선재는 개인 상금 2500만원, BNK는 1억 4000만원을 받았다.

Advertisement

이지환은 "코치님과 팀원 덕분에 대회 기간 동안 한 단계 더 성장할 수 있었고, 처음으로 결승에 올라 우승까지 차지해 기쁘다"며 "'FC 온라인'과 'FSL'을 사랑하고 응원해 주시는 팬분들께 감사드리고, 앞으로 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 말했다.

개인전이 끝난 뒤에는 팀 단위 경쟁이 이어진다. '2026 FSL 팀 배틀 서머(이하 '2026 FTB 서머')가 7일 오후 5시 열리며, 오는 10월 13일부터 열리는 'FC 프로 챔피언스 컵 2026' 진출권을 놓고 경쟁한다. '2026 FSL 서머' 포인트를 기준으로 대진이 구성되며, 결과에 따라 최대 4개 한국팀이 국제대회에 출전할 수 있다.

Advertisement

Advertisement

T1과 젠시티는 지난 5월 열린 'FC 프로 마스터즈'에서 각각 우승과 4강을 기록해 이미 출전권을 확보했다. 따라서 이번 'FTB 서머'에서는 남은 한국팀들의 국제대회 진출 경쟁이 이어진다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com