한화생명 초청 '리그 오브 레전드' 국가대표 평가전, 19~20일 부산서 개최

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2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나서는 대한민국 '리그 오브 레전드'(LoL) 국가대표팀이 출국 전 마지막 공개 무대에 오른다.

한국e스포츠협회는 7일 '한화생명 초청 리그 오브 레전드 국가대표 평가전'을 오는 19~20일 부산 영화의전당에서 개최한다고 밝혔다.

이번 평가전은 아시안게임을 앞두고 대표팀의 실전 경기력을 점검하는 자리다. 특히 아시안게임과 동일한 경기 패치를 적용해 실제 대회와 최대한 비슷한 환경에서 경기를 치른다. 장시간 다전제 운영 능력은 물론 경기 중 전략 수정과 선수 간 호흡 등 짧은 기간의 합숙만으로 확인하기 어려운 부분까지 살펴볼 수 있다는 점에서 의미가 있다.

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대표팀은 첫날인 19일 미국, 20일에는 베트남과 맞붙는다. 두 경기 모두 5전 3선승제(Bo5)로 진행된다. 베트남은 아이치-나고야 아시안게임에 출전하는 국가대표 선수단이 그대로 평가전에 나서며, 미국 역시 국제대회 경험을 갖춘 선수들을 중심으로 팀을 꾸려 한국 대표팀과 대결한다. 아시안게임을 앞두고 미국과 베트남이라는 서로 다른 스타일의 상대를 연이어 상대하는 만큼 대표팀 입장에서는 실전 대응력을 확인할 수 있는 기회가 될 전망이다.

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이번 평가전은 대한민국 e스포츠 국가대표팀 공식 파트너인 한화생명의 초청으로 마련됐다. 한화생명은 국가대표팀의 아시안게임 도전을 지원하고, 부산 현장에서 팬들이 대표팀을 직접 응원할 수 있는 무대 조성에도 참여한다.

현장 관람객을 위한 규모도 키웠다. 영화의전당 약 2400석을 활용해 보다 많은 팬들이 경기를 볼 수 있도록 하고, 야외 광장에서는 공식 파트너들과 연계한 프로그램도 운영할 예정이다. 온라인 생중계는 디즈니+가 맡는다. 디즈니+는 2026 LoL KeSPA컵과 대한민국 e스포츠 국가대표 출정식에 이어 아시안게임을 준비하는 대표팀의 주요 일정을 중계한다. 티켓 예매 일정과 가격, 세부 경기 일정 및 현장 이벤트 등은 추후 한국e스포츠협회와 대한민국 e스포츠 국가대표 공식 SNS를 통해 공개된다.

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김영만 한국e스포츠협회 회장은 "실제 국제대회와 유사한 환경에서 경기력을 점검할 수 있는 중요한 실전 기회"라며 "파트너시티 부산에서 국가대표팀을 직접 응원하는 팬들과 함께 선수단이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 준비와 운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com