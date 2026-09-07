윤소이, 생선구이집 차린 이유 "작품 없는데 '5살 딸' 키워야 돼, 엄마는 무서울 게 없다"(한채아)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한채아, 윤소이, 한그루가 달라진 연예계 시장을 언급하며 작품 활동을 기다리는 배우들의 현실적인 고민을 털어놨다.

7일 한채아의 유튜브 채널에는 '배우 윤소이, 이렇게 열심히 산다고?｜요즘 핫한 성수 한바퀴'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서는 한채아와 한그루가 서울 성수동에서 생선구이집을 운영하고 있는 윤소이를 만나는 모습이 담겼다. 배우로 활동해온 윤소이는 이날 식당을 운영하게 된 계기부터 육아와 연기 활동, 앞으로의 작품 계획까지 다양한 이야기를 솔직하게 털어놨다.

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윤소이는 자신이 생선구이집을 차리게 된 이유에 대해 "제가 제일 자신 있는 게 많이 먹고 산 백반이어서 어릴 때부터 먹고 자란 걸로 하는 게 좋겠다 생각을 했다"라고 밝혔다.

이날 대화의 화두 중 하나는 배우들의 작품 활동이었다. 한그루가 "다시 연기나 작품 하실 생각 있나?"라고 묻자 윤소이는 최근 연예계 시장의 분위기부터 언급했다.

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윤소이는 "사실 요즘 저희 다 똑같지 않나. 요즘에 시장이 너무 안 좋아져서 여배우들이 '나요' 하고 기다리고 있지 않냐. 주위에 한두 명이 아닌 것 같다"면서 "근데 진짜 시장이 조금만 더 좋아지고 상황이 좋아지면 저도 언제든지 기회가 있으면 당연히 나가고 싶은데 그때까지 아이들을 키워야 하니까 제가 할 수 있는 위치에서 제가 할 수 있는 것들은 하고 또 기다리다 불러주시면 바로 가서 해야한다"라고 웃었다.

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작품에 대한 의지가 없는 것이 아니라, 녹록지 않은 시장 상황 속에서 육아와 자신의 일을 병행하며 기회를 기다리고 있다는 설명이다. 윤소이는 현재 자신이 할 수 있는 일을 하면서 때를 기다리고, 작품 제안이 온다면 언제든 현장으로 돌아가겠다는 뜻을 내비쳤다.

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이에 한채아와 한그루 역시 윤소이의 말에 공감했다. 두 사람은 "맞다. 저희도 준비돼 있다. 항상 대기다"라고 말하며 작품 활동에 대한 의지를 드러냈다.

특히 한채아는 배우로서 체감하는 업계의 변화에 대해 보다 구체적으로 이야기했다. 그는 "정말 40세 넘어가면서 느낀다. 3개월만 지나도 달라지는 걸 느낀다"면서 "내가 열심히 일해도 본업에서는 쉬는 것처럼 보일 수도 있지 않냐. 다시 현장에 나갔을 때 반응이 걱정 안 되냐"라고 윤소이에게 물었다.

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이에 윤소이는 최근 숏드라마를 촬영했다며 오랜만에 연기 현장에 복귀한 소감을 밝혔다.

윤소이는 "최근에 숏드라마를 찍기도 했지만 아무래도 오랜만에 현장감을 느끼니까 다른 느낌이 있더라. 오랜만에 했음에도 불구하고 몸이 기억하고 있어서 다행이었다"면서 "그리고 아이가 있으니까 생각보다 무서운 게 없더라"라고 말했다.

특히 엄마가 된 후 연기할 때의 마음가짐 자체가 달라졌다고 고백했다. 과거에는 배우로서 자신의 외적인 모습이나 화면에 어떻게 비치는지를 중요하게 생각했다면, 이제는 작품과 장면 자체를 보다 넓은 시선으로 바라보게 됐다는 것.

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윤소이는 "이제는 머리를 안 쓰더라. '내 새끼한테 안 쪽팔리면 되지' 이런 생각이니까 연기 스타일이 훨씬 더 과감해지고 저돌적으로 할 수 있는 느낌으로 달라진 것 같다"면서 "예전에는 '예쁘게 나와야 돼' 이런 게 중요했는데 씬의 연결성 등 보는 시야도 확실히 달라졌다. 이제 맨날 로맨스를 찍을 나이지도 않지 않냐"라고 밝혔다.

한채아와 윤소이, 한그루가 나눈 이야기는 단순히 개인적인 근황을 넘어 최근 배우들이 체감하는 변화와 고민을 엿볼 수 있게 했다. 작품 수와 제작 환경 등 여러 상황이 달라진 가운데, 배우들은 각자의 자리에서 다음 작품을 기다리며 새로운 방식으로 자신의 영역을 넓혀가고 있다.

한편 윤소이는 지난 2017년 뮤지컬 배우 조성윤과 결혼했으며 슬하에 1녀를 두고 있다.

한채아는 지난 2018년 차범근 전 축구대표팀 감독의 셋째 아들 차세찌와 결혼했다. 두 사람은 같은 해 딸을 품에 안았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com