크래프톤 장병규 의장, 인도 모디 총리와 회담…"인도에 5억 달러 투자"

Advertisement

Advertisement

크래프톤이 인도의 게임·기술 산업에 대한 장기 투자를 이어간다. 장병규 크래프톤 의장은 4일(현지시각) 인도 뉴델리에서 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 양국의 게임·기술·디지털 엔터테인먼트 분야 협력 방안을 논의했다.

이번 회담에서는 빠르게 성장하고 있는 인도의 게임·기술 생태계와 양국 간 협력 확대 방안이 주요 의제로 다뤄졌다. 특히 인도에서 제작된 게임과 디지털 콘텐츠가 현지 시장을 넘어 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 지원하는 방안에 대한 논의가 이어졌다.

이는 인도 정부가 추진하는 '비크시트 바라트(Viksit Bharat·선진 인도)' 비전과 '인도에서 만들고, 인도를 위해 만들며, 세계를 위해 만든다(Create in India, Create for India, Create for the World)'는 정책 방향과도 맞닿아 있다.

Advertisement

크래프톤의 인도 투자 규모도 확대된다. 현재까지 약 2억 5000만 달러를 투자한 크래프톤은 향후 3~4년간 같은 규모인 약 2억 5000만 달러를 추가 투자할 계획이다. 이에 따라 인도에 대한 총 투자 예정 규모는 약 5억 달러에 달한다.

Advertisement

인도 스타트업 생태계에 대한 투자도 병행한다. 크래프톤은 네이버, 미래에셋과 함께 6억 7000만 달러 규모의 유니콘 그로스 펀드(Unicorn Growth Fund)를 조성했으며, 이를 통해 인도 게임 IP와 스타트업에 대한 투자를 확대할 예정이다. 투자 분야도 게임을 넘어 AI, 로보틱스, 딥테크 등으로 넓힌다.

장병규 의장은 "인도는 게임과 기술, 혁신 전반에 걸쳐 뛰어난 인재를 갖춘 주요 시장"이라며 "크래프톤의 지속적인 투자는 인도에 대한 장기적인 신뢰와 인도의 디지털 경제에 기여하겠다는 의지를 담고 있다"고 말했다. 이어 "투자와 인재 육성 프로그램, 신기술에 대한 집중을 통해 인도의 창작자, 개발자, 창업가들과 함께 전 세계에 통하는 경험과 기술을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

Advertisement

Advertisement

크래프톤은 현지 인재 육성에도 공을 들이고 있다. 게임 제작과 디지털 창작 분야의 미래 인재를 키우기 위한 산학 협력 프로그램 'KIGI 아카데미'를 운영했으며, 인기 모바일 게임 '리얼 크리켓'을 개발한 인도 스튜디오 노틸러스 모바일을 인수해 현지 개발 역량과 사업 기반도 확보했다.

크래프톤의 인도 전략은 단순히 현지 게임 시장을 공략하는 데 그치지 않는다. 게임 IP와 스타트업에 대한 투자, 개발자 육성에 이어 AI·로보틱스·딥테크까지 투자 영역을 넓히면서 인도를 글로벌 사업의 한 축으로 키우겠다는 구상이다. 이번 모디 총리와의 회담 역시 이 같은 장기 전략을 양국 차원의 협력으로 확장하는 자리로 풀이된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com