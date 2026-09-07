정선희, 故안재환 사별 후.."잡아먹었다는 말 상처, 평생 주홍글씨"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 정선희가 남편과 사별한 뒤 쏟아진 유언비어와 악성 댓글로 극심한 고통을 겪었던 시간을 돌아봤다.

7일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 개그우먼 정선희가 출연해 힘겨웠던 과거와 이를 극복할 수 있었던 원동력에 대해 이야기했다.

이날 정선희는 과거 종교의 힘을 통해 오랜 시간 품고 있던 아버지에 대한 증오와 갈등을 극복했다고 밝혔다. 남편과 사별한 뒤 찾아온 시련 역시 당시 깨달았던 삶의 방식 덕분에 버틸 수 있었다는 그는 "남편이 그렇게 떠나고 사람들이 '어떻게 살았냐'고 하는 그 순간에 그 공식이 날 키웠다"고 회상했다.

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그러나 사별 직후 감당해야 했던 현실은 가혹했다. 정선희는 "기자들이 집 앞에서 3~40명이 두 달 동안 안 떠났다. 나의 일거수일투족을 찍었다. 그런데 몇몇은 제대로 전달도 안 했다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "심지어 그 앞에 교회 다니고 있는데 '실종'이라고 뜨고 '정선희 갑자기 투신'이라고 떴다"며 "이런 유언비어가 뜨기 시작하면 '사람들이 내가 죽길 바라나'라는 생각까지 들었다"고 고백했다.

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이를 들은 이성미는 "어쨌거나 긴 시간을 잘 통과했다"며 "그 긴 시간을 통과해 내는 데 그래도 네 옆에 사랑하는 언니들, 동생들, 동료들이 있지 않았냐"고 말했다.

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이어 "'힘을 모읍시다'라고 그럴 때 '정선희 옆에 사람들이 있어서 정말 다행이다'라고 생각했다. 그게 없었으면 넌 쓰러졌을 것 같다"고 당시를 돌아봤고, 정선희 역시 "100%"라며 공감했다.

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정선희는 주변 사람들의 '다정한 참견'이 자신을 다시 일으켜 세웠다고 강조했다. 그는 "그 연합이 날 진짜 계속 끌고 다녔다. 내가 뭐라고 얼굴 한 번 본 적 없는 분들도 연합해서 기도해 줬다"며 고마움을 드러냈다.

이어 "수많은 뜨겁고 다정한 언니 오빠들, 연합들이 기도로 날 일으켜 세우고 데리고 다니고 진짜 정신없이 휘저었다. 죽을 생각을 못 했다"고 당시 주변의 도움이 얼마나 컸는지 전했다.

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처음에는 신앙에 대한 원망도 컸다는 정선희는 "이 고통을 주고 나서 내가 어떻게 사람들한테 웃음을 주냐. 나는 대한민국에서 끝났다'고 생각했다"고 당시의 절망감을 떠올렸다.

그러면서 "정말 사람들이 '잡아먹었다'는 표현을 너무 많이 했다. 이게 너무 큰 상처다. 내 가족에게도 상처고 평생 날 따라다니는 주홍 글씨고 멍에 아니냐. 이런 결과였다면 날 코미디언을 왜 시킨 거냐고 하기도 했다"고 토로했다.

정선희는 "그런데 개그맨이어서 참 감사했던 순간은 동료들 때문에, 바로 언니 같은 선배들 때문에 슬픔의 폼을 못 잡겠더라"고 말했다.

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이제 자신을 향한 댓글을 직접 들여다볼 정도로 마음의 여유를 되찾았다는 그는 "요즘 언니 프로나 다른 동료들이 하는 공중파 방송, 유튜브를 보는데 댓글을 처음에는 볼 생각도 못 했다. 이제는 마주봐야 되는 용기도 주셔서 보면 악플도 있지만 '이게 어디냐'라는 생각도 든다"고 말했다.

특히 "정말 99.9%가 욕하던 때도 있었다. 아직도 욕하는 분들도 계시지만 숨통이 트이는 건 안 그런 분들이 훨씬 많아졌다는 게 너무 감사하다"며 달라진 반응에 감사한 마음을 표했다.

한편 정선희는 1992년 SBS 1기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 2007년 동갑내기 배우 안재환과 결혼했으나 이듬해 사별의 아픔을 겪었다.