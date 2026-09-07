'미주신경 저하' 이상순, 회복 중에도 라디오 챙겼다..제작진에 깜짝 선물 훈훈

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이상순이 신경계 증상으로 라디오 진행을 잠시 중단한 가운데, 자신을 기다리고 있는 제작진에게 깜짝 선물을 보내 훈훈함을 안겼다.

MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 측은 7일 공식 SNS를 통해 "회복해서 돌아올 순디를 기다리며..! 순디가 제작진을 위해 보내온 망고 사진 공유한다"면서 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 쇼핑백 4개에 망고가 가득 담겨 있는 모습이 담겼다. 라디오 진행을 잠시 내려놓고 회복에 집중하고 있는 이상순이 자신을 대신해 프로그램을 지키고 있는 제작진을 위해 직접 선물을 보낸 것으로 보인다.

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'완벽한 하루' 측은 "순디의 컨디션이 회복될 때까지 <완벽한 하루>와 함께 기다려 달라"면서 "늘 순디를 아끼고 걱정해 주시는 마음, 진심으로 감사드린다"고 전했다.

이상순은 지난달 30일부터 7일까지 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' DJ석을 비웠다. 지난 26일 대타 DJ로 나선 토마스 쿡은 "순디는 컨디션 난조로 아주 조금 살짝 늦게 오실 예정이다. 너무 큰 걱정하지 마시라"고 청취자들을 안심시켰다.

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이후 이상순은 방송 종료 약 10분을 앞두고 스튜디오에 합류해 "정말 죄송하다"며 상황을 설명했다. 그는 당시 의무실에 다녀왔다고 밝히며 "컨디션이 안 좋았다. 토마스 쿡한테 맡기고 의무실에 다녀왔다. 누워서 상담도 받고 왔다"고 말했다.

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이어 "토마스 쿡이 있어 정말 다행이다. 제가 이 상태로 진행했으면 진행이 안 됐을 것 같다"고 고마움을 전하기도 했다.

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이후에도 이상순의 방송 공백이 이어지자 토마스 쿡은 다시 한번 상황을 설명했다. 그는 "몸에 특별한 이상이 있는 건 아니고 컨디션 조절이 필요하다는 판단이 서서 제작진과 의논 끝에 며칠 좀 휴식의 시간을 갖기로 했다"고 밝혔다.

하지만 이상순의 공백이 길어지면서 건강 상태를 둘러싼 추측성 이야기가 계속됐다. 이에 이상순은 지난 6일 직접 SNS를 통해 자신의 건강 상태와 라디오 진행을 쉬게 된 이유를 구체적으로 알렸다.

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이상순은 "아무런 설명 없이 라디오 진행을 쉬게 된 점, 청취자분들께 죄송하다"며 갑작스럽게 방송을 비우게 된 것에 대해 사과했다.

이어 "이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"며 건강을 회복한 뒤 라디오로 복귀하겠다는 의지를 밝혔다.

이상순의 건강 회복을 기다리는 제작진 역시 무리한 복귀보다는 건강을 최우선으로 두겠다는 입장이다. '완벽한 하루 이상순입니다'는 이상순이 복귀할 때까지 스페셜 DJ 체제로 방송을 이어갈 예정이다.

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구체적인 복귀 시점은 정밀 검사 결과와 회복 상태 등을 고려해 결정될 것으로 보인다. 제작진은 "이상순 DJ가 빠른 시일 내 청취자들과 다시 만날 수 있기를 기대하고 있다"고 밝혔다.

한편 '완벽한 하루 이상순입니다'는 매일 오후 4시 MBC FM4U에서 방송된다. 이상순은 당분간 건강 회복에 집중하며 청취자들과 다시 만날 날을 준비할 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com