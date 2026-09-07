효연, 소녀시대 시절 고충..“말만 하면 이슈 돼, 멤버들에게 피해 주기 싫어 말투·행동 조심”

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 효연이 과거 활동 당시 자신을 둘러싼 이미지와 말 한마디에 대한 부담감을 솔직하게 털어놨다. 7일 유튜브 채널 '침착맨 원본 박물관'에는 '가수 효연 초대석'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 효연이 출연해 솔직하고 유쾌한 입담을 뽐내며 자신의 활동과 삶에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 침착맨은 효연의 첫인상에 대해 이야기했다. 그는 "인상이 좋았다. 말씀하시는 것보다 리액션이 진지하셨다. 기분 나쁘면 기분 나쁘다고 하고 기분 좋으면 좋다고 하더라. 반응이 즉각적이다"라고 말했다.

이어 "원래 보통 그런 데 나가면 아니어도 그런 척하는데 그렇지 않더라"라며 효연의 솔직한 반응이 인상적이었다고 전했다.

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이에 효연은 과거 소녀시대 활동 시절을 떠올리며 자신이 감정을 솔직하게 표현하지 못했던 이유를 털어놨다.

효연은 "그런 게 이제는 다 필요 없는 것 같다. 좋으면 좋다, 싫으면 싫다고 이야기하지 못하면 어떻게 살아가냐"면서 "전에는 불편한 상황이 많아도 포커페이스를 했다. 계속 웃었다. 근데 자아를 잃어가더라. '내가 뭐를 위해 앉아 있지?' 생각이 들었다"고 말했다.

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이어 "나이도 먹고 경력이 차니 점점 내려놓게 됐다"고 덧붙였다.

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효연은 "저는 뒤늦게 내려놨다. 그 전에는 소녀시대에게 어울리는 말투, 행동, 옷차림을 했다"고 이야기했다.

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침착맨이 "소녀시대 말투가 뭐냐"고 묻자 효연은 "착한 말투다. 가끔 욕도 하고 싶은데 전혀 쓰지 않았다"고 토로했다.

자신의 의도와 상관없이 말 한마디가 화제가 되는 상황 역시 큰 스트레스였다고 털어놨다.

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효연은 "제가 의도한 건 아닌데 제가 말만 하면 그게 이슈가 될 때 있었다. 그게 스트레스였다"면서 "저로 인해 파생되었고, 그걸로 멤버들이 힘들어지니까 말조심하게 됐다"고 밝혔다.