풍자, 결혼 상대 비공개 예고.."나랑 결혼한다는 이유로 이목 집중 미안해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 풍자가 자신의 결혼으로 인해 미래의 배우자에게 쏠릴 관심을 걱정했다.

7일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '이열치열 어촌마을 촌캉스'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 풍자는 결혼에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다.

풍자는 "살면서 결혼이 의무는 아니지 않냐. 내가 그만큼의 확신과 신뢰가 생기는 사람과 하는 게 결혼이라고 생각한다"고 말했다.

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이어 "나도 누군가를 앞으로 만날 텐데 결혼할 수도 있지 않냐. 내가 결혼할 때 대한민국이 얼마나 시끌벅적할까라는 생각을 해봤다"며 자신이 결혼을 발표했을 때를 상상해 봤다고 전했다.

특히 결혼 상대에게 쏠릴 관심을 걱정했다. 풍자는 "'풍자 결혼'이라고 기사가 뜨면 얼마나 많은 사람들이 당연히 누구와 결혼하는지 상대에 대해 궁금해하지 않겠냐"고 말했다.

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그러면서 "결혼 소식 공개하자마자 대한민국이 시끌벅적할 것 같다. 나도 잡생각이 되게 많은 사람인데 지금 당장 결혼할 것도 아니고 누가 될지도 모르겠지만 그 사람한테 괜히 미안한 거다"라고 털어놨다.

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풍자는 "나랑 결혼한다는 이유 하나만으로 그 사람이 모든 이목 집중을 당하는 게 미안하다"며 "그래서 나는 아마 결혼하게 되면 남편을 아예 공개 안 할 것 같은 느낌"이라고 밝혔다.

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그러면서도 "이런 이야기하면 뭐하냐. 결혼이고 뭐고 혼자서 오징어 뜯고 있는데"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

또 풍자는 "그래도 만약에 내가 나중에 결혼하게 되면 기자님들이나 타 매개체에 공개하는 것보다 내가 내 입으로 내 유튜브에서 팬들한테 제일 먼저 내가 공개하고 싶기는 하다"고 말했다.

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이어 "그런데 다 걸린다고 하더라. 걸려서 그런 기회조차 없어진다고 하더라"면서도 "그런 좋은 일 있으면 먼저 여러분께 진솔하게 말씀드리도록 하겠다"고 약속했다.

끝으로 풍자는 현재 만나는 사람이 없다는 점을 분명히 하며 "지금은 아예 없다. 외로운 밤이다"라고 덧붙였다.