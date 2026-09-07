'싱글맘' 지연수 "이혼 후 슬프고 힘든 마음 풀 곳 없어..사랑받아 보고 싶다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지연수가 이혼 후 상처와 사람들과 거리를 두고 홀로 지내게 된 속사정을 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 민수를 데리고 미술관에 간 이유는...? [민수 뽀너스 샷 공개]'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 지연수는 아들 민수와 함께 전시회를 찾아 데이트를 즐겼다.

지연수는 전시회를 자주 찾게 된 이유에 대해 "내 삶이 너무 단조롭고 무료한 데다 그전에는 이혼하고 마음이 슬프고 힘든 걸 정신적으로 풀 곳이 없었다. 그래서 전시회를 통해서 위로를 많이 받았던 것 같다"고 밝혔다.

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이어 "민수랑 같이 다니는 이유도 어른인 나도 힘든데 민수도 아이여도 힘든 건 당연히 있을 수도 있겠다는 생각에 그림을 보면서 같이 힐링하는 걸 느꼈다"고 설명했다.

평소에도 아들과 자주 다닌다는 지연수는 "우리는 둘밖에 없다. 그래서 내가 시간을 일부러라도 만들지 않으면 민수한테는 추억이 없다고 생각해서 자주 다닌다. 어디 가보고 싶다고 하면 주말마다 민수를 위해서 시간을 만든다"고 말했다.

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그러면서 "피곤하지만 엄마가 되면 엄마로서의 삶이 더 큰 것 같다. 내가 그걸 선택했기 때문"이라며 "특히 아이가 어릴 때는 여자로서의 삶보다 엄마로서 사는 시간이 더 중요하다고 생각한다. 그게 엄마의 역할인 것 같다"고 전했다.

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이날 지연수는 버킷리스트를 묻자 "그런 건 생각해 본 적도 꿈꿔본 적도 없다"고 답했다. 하지만 이내 "사랑받아 보고 싶다"는 뜻밖의 대답을 했다.

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그는 "하도 욕을 많이 먹어서 그렇다"며 "날 싫어하는 사람이 너무 많으니까 내가 전시회 다니기 시작한 이유도 친구가 없기 때문이다. 그냥 혼자 노는 거다. 그러다 보니까 전시회 다니고 음악 듣고 살았다"고 말했다.

새로운 친구를 만드는 일에도 두려움이 있다고 했다. 지연수는 "내가 나라는 걸 이야기 안 했을 때 사귄 사람들이 내가 지연수라는 걸 알게 됐을 때 떠날까 봐 무서웠다. 그래서 지금도 사실 잘 모르겠다. 날 어떻게 생각할지 불안하다"고 솔직한 심경을 고백했다.

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단절된 생활이 외롭지 않느냐는 질문에는 "이제 외로운 게 뭔지도 잘 모르겠다. 늘 혼자 있는 게 맞고 그게 당연한 줄 알고 사는 거 같다. 오히려 사람이 옆에 있으면 그게 더 이상하다고 느낄 정도"라고 답했다.

이어 "날 진짜 나로 봐주는 사람이 거의 없으니까 내 옆에 있는 몇 안 되는 주변 사람들이 나한테는 진짜 너무 귀해서 되게 아끼고 좋아한다"며 곁을 지켜주는 이들을 향한 애정을 드러냈다.

한편 레이싱 모델 출신 지연수는 2014년 11세 연하의 유키스 출신 일라이와 결혼해 슬하에 아들을 뒀으나 2020년 이혼했다. 일라이는 지난 6월 재혼을 발표했다.