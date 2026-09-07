이경실 딸 손수아, 母와 떨어져 지낸 10년 고백 "치명적..친구들 부러웠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 이경실의 딸 손수아가 어린 시절부터 약 10년간 엄마와 떨어져 지낸 시간이 자신에게 큰 영향을 미쳤다고 고백했다.

7일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '힐링하러 갔다가 일일 일꾼 되고 온 양평 촌캉스'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 손수아는 이경실과 떨어져 지냈던 유학 시절을 떠올리며 솔직한 속내를 털어놨다.

이날 손수아는 "예전에 유학 생활할 때 룸메이트 친구 엄마가 왔는데 친구가 엄마랑 껴안고 잤다. 고등학생인데. 원래 다 저런 건가 했는데 안 그런 친구들도 있긴 하지만 그런 게 되게 부러웠다"고 회상했다.

Advertisement

이어 "나는 엄마랑 시간을 보낸 적이 많이 없으니까 뭔가 친구 같은데 안 그럴 때가 되게 많은 것 같다"며 오랜 시간 떨어져 지낸 탓에 엄마와의 관계에서 느꼈던 거리감을 솔직하게 털어놨다.

그러면서 "이렇게 커가면서 더 나이 들기 전에 엄마랑 그런 시간을 보낼 수 있고 나도 더 애교부리고 더 살갑게 해보고 싶다는 게 이번에 공연하면서 점점 더 많이 느낀 것 같다"고 밝혔다.

Advertisement

또 손수아는 "사실 엄마랑 떨어져 있던 시간이 내가 초등학교 5학년 때부터 대학교 2학년 때까지다. 거의 10년인데 스스로가 (그 시간이) 되게 치명적이라고 생각하는 것 같다"고 고백했다.

Advertisement

그러면서 촬영 전 이경실과 나눴던 대화도 전했다. 손수아는 "아까 찍지는 못했는데 엄마가 '그냥 나는 너랑 이렇게 다니고 놀고 그냥 이렇게 하는 것 자체가 좋아'라고 이야기하시더라"고 말했다.

Advertisement

이어 "'이래야만 해, 저래야만 해'라는 걸 조금만 내려놔도 엄마랑 더 같이 여행 다니는 게 편해질 수도 있겠다는 생각도 든다"며 앞으로는 엄마와 한층 편안한 관계를 만들어가고 싶은 마음을 드러냈다.