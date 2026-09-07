"소유 맞네" 엉덩이 찰싹…소유, 목욕탕서 씻다가 당한 황당 사연

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 소유가 목욕탕에서 자신을 알아본 초면의 사람에게 갑작스럽게 엉덩이를 맞았던 황당한 일화를 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에서는 "찜질방에 먹으러 왔습니다(?) | 뷔페부터 간식까지"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 소유기는 찜질방을 찾은 가운데 제작진은 "찜질방이나 목욕탕에 가면 누가 알아본 적이 있냐"라고 물었다.

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이에 소유는 "많이 알아본다"라고 했다. 그러자 제작진은 "그럼 '소유 아니냐' 이렇게 하면 어떻게 하냐"라고 묻자, 소유는 "최대한 손으로 몸을 가린다"라며 웃었다.

그러던 중 매니저가 소유의 과거 일화를 떠올렸다. 매니저는 "예전에 할머니인가, 누가 엉덩이 때리고 갔다고 하지 않았냐"라고 물었다.

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이에 소유 역시 당시 상황을 기억해 냈다. 소유는 "골프장 같은 데 가서 씻을 때 알아보시고 '어 소유 맞다'고 하면서 찰싹 때리고 가셨다"라고 털어놨다.

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초면인 사람이 씻고 있던 자신을 알아본 뒤 갑작스럽게 엉덩이를 때리고 갔다는 황당한 경험에 소유도 어이없다는 듯 당시 표정을 재연했다. 특히 소유는 "아팠다"라면서 상대방을 바라보며 당황했던 당시의 표정을 그대로 따라 해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com