26기 광수, 동기 뒷담화 하더니..12월 결혼 앞두고 '빌런' 이미지 고민 "탈피하고파"(물어보살)

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 26기 광수가 결혼을 앞두고 방송에서 만들어진 '빌런 이미지'에 대한 고민을 털어놨다.

7일 방송된 KBS JOY '무엇이든 물어보살-미니 무물보'에는 '나는 솔로' 26기 광수가 출연해 결혼을 앞두고 생긴 고민을 털어놨다.

이날 광수는 '나는 솔로' 출연 이후의 근황을 전했다. 그는 대기업 건설사 해외영업으로 15년간 근무하다가 현재는 퇴사한 상태라며, 오는 12월 결혼을 앞두고 있다고 밝혔다.

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특히 직장 생활에 대해서는 남다른 자부심을 드러냈다. 광수는 "돈 많이 벌어놨다. 해외영업이기에 돈 많이 줬다"고 말하며 오랜 기간 직장 생활을 통해 경제적인 기반을 마련했다고 강조했다.

결혼을 앞둔 예비신부와의 인연도 공개했다. 광수에 따르면 예비신부는 '나는 솔로' 출연 전 소개팅으로 만난 사이. 방송 출연 전부터 인연을 이어오던 사람이 있었던 셈이다.

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하지만 '나는 솔로' 출연 이후 광수를 둘러싼 이미지에는 적지 않은 변화가 생겼다. 방송에서 한 사람에게만 직진하는 모습을 보이는가 하면, 자신을 이민호와 톰 크루즈를 닮았다고 언급하는 등 독특한 캐릭터를 선보이며 이른바 '빌런' 이미지로 시청자들의 눈길을 끌었다.

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방송 이후에도 논란은 이어졌다. 광수가 같은 출연자를 언급하며 뒷담화를 하는 영상을 올리면서 또 한 차례 논란이 불거진 것.

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이 같은 상황에서 결혼을 앞둔 광수는 방송을 통해 만들어진 자신의 이미지에서 벗어나고 싶다며 '무엇이든 물어보살'을 찾았다.

광수의 고민을 들은 서장훈은 냉정한 현실을 짚었다. 서장훈은 "같이 방송을 하는 사람으로서 굉장히 유명해지거나 굉장히 화제가 되면 우리가 어쩔 수 없이 알게 된다. 근데 너의 이슈는 그렇게까지 모른다"라고 말했다. 대중이 생각하는 것만큼 자신의 논란이나 이미지가 크게 알려진 상황은 아니라는 일침이었다.

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그러자 광수는 고민의 핵심이 대중의 시선이 아니라고 설명했다. 그는 "제 고민은 대중은 모르지만, 예비신부와 예비신부는 절 알지 않냐. 그 이미지를 탈피하고 싶다"라고 털어놨다.

이에 이수근은 보다 현실적인 조언을 건넸다. 그는 "여친이랑 여친 부모님이 너를 좋게 생각하면 되는 거 아니냐. 네가 별로였으면 너랑 결혼도 안 했고, 결혼 허락도 안 했다"라고 이야기했다.

이어 "가서 방송 캐릭터 때문에 그런 거라고 설명하라"고 조언하며 광수를 다독였다.

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한편 광수는 '나는 솔로' 26기에 출연해 개성 강한 캐릭터로 주목받았다. 방송에서 보여준 모습으로 인해 시청자들의 다양한 반응을 얻은 가운데, 현재는 방송 이후의 이미지와 별개로 결혼이라는 인생의 새로운 출발을 준비하고 있다.

한편 '나는 솔로' 26기 출연자는, 현숙과 최종 커플이 됐지만 현실 커플은 불발됐다. 그는 한 유튜브 채널에서 동기들을 향해 "공무원 월급 뻔하다", "집에서 오냐오냐 자랐다" 등 발언을 해 험담 논란에 휩싸이는가 하면, 최종화 방영 전 방송 내용을 스포일러 해 구설에 올랐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com