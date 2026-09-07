"1490억 빅리거? 짠해"...이정후 아빠 이종범, 子 감춰진 고충에 눈물 ('남겨서 뭐하게')

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[스포츠조선 정안지 기자]전 야구선수 이종범이 아들 이정후를 향한 애틋한 마음과 함께 아들이 선수 생활을 하며 겪었던 고충을 털어놨다.

7일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 이종범이 게스트로 출연했다.

이날 이영자는 "요즘 친구들은 1,490억 원에 샌프란시스코와 계약한 이정후 선수 아빠로 안다"면서 "'이정후 아빠'로 불릴 때 기분이 어떠냐"라고 물었다. 이정후는 현재 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠에서 뛰고 있으며, 2026시즌 연봉은 2,200만 달러(300억 원)다.

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이에 이종범은 "우리 아버지가 생각이 나더라. 아버지가 '이종범 아버지'로 사셨다. 광주에서 어디 가면 밥도 공짜, 택시비도 공짜였다"라면서 "아들이 MLB 가면서 내가 재조명 되는 기분"이라고 전했다.

하지만 아들의 화려한 메이저리그 생활 뒤에 감춰진 고충을 언급할 때는 표정이 달라졌다. 이종범은 "큰 리그에 가서 정후도 엄청 힘들다. 아내도 힘들다. 짠하다"라고 털어놨다. 이영자는 "남들은 화려한 돈만 생각하지만 그만큼 애쓰고 고생스럽다"라고 공감했다.

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특히 아들이 짊어진 무게가 안쓰러워 보였던 아버지는 눈물을 글썽였다. 그는 "운동을 한다는 게 힘들다. 말로 표현할 수 없는 힘든 시기가 있었다"라면서 "아들이 같은 종목을 하기를 꺼렸다"라고 말했다.

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이어 이정후가 아버지의 이름 때문에 더 큰 부담을 짊어져야 했던 사연도 전했다. 이종범은 "시기, 질투가 많았다"라면서 "'네 아버지가 이종범이니까 네가 혜택받는 거다'고 해서 정후는 더 검증하려고 더 열심히 했다고 하더라"고 말했다. 이어 "'어떻게 그걸 다 참고 이겨냈냐'라고 물어봤더니 할 수 있는 게 실력으로 증명할 수밖에 없었다고 하더라"고 전했다. 그러면서 "대견한 아들이다"라며 아들을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com