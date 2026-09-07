"고영욱, 숨어 살아도 부족한데 악질적 관종"..'소원' 소재원 작가 작심비판

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[스포츠조선 김소희 기자] 소재원 작가가 미성년자 성범죄로 유죄 판결을 받은 고영욱을 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

소재원 작가는 7일 자신의 SNS에 장문의 글을 게재하며 고영욱을 직접 언급했다. 과거 성범죄 피해자와 그 가족들을 만나 작품을 집필했던 경험을 털어놓으며, 고영욱이 지속적으로 자신의 목소리를 내는 것에 대해 강하게 비판했다.

소재원 작가는 "미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 파렴치한 고영욱이 떠드는 이야기를 우린 언제까지 지켜봐야 하는가!"라고 운을 뗐다.

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이어 "어린 소녀들을 상대로 차마 글로 쓰기도 두렵고 끔찍한 짓을 한 자이다. 어찌 그런 자가 당당하게 누군가를 비판하고 자빠졌냐는 말이다!"라며 "감히 말하건대 현재 대한민국에서 활동하는 대중예술인 중 당신만큼 잔악한 짓을 저지른 인물은 결단코 없다. 당신이 비난할 만큼 당신의 죗값과 비등한 죄를 지은 사람들은 TV나 매체에서 볼 수 없단 말이다"라고 강하게 비판했다.

특히 그는 고영욱의 이름이 언론 등을 통해 다시 언급될 때마다 피해자와 가족들이 겪을 고통을 강조했다.

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소재원 작가는 "지독한 공포의 기억을 안고 살아가는 피해자들에게 정녕 부끄럽거나 죄스럽지 아니한가!"라며 "당신의 이름을 매체에서 볼 때마다 심장이 쿵! 하고 떨어지며 벌벌 떨리는 손으로 어찌할 바를 모르는 피해자와 그 가족들에게 일말의 죄의식도 없는 것인가?"라고 적었다.

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이어 "뭐가 그리 당당하고 억울하단 말인가! 뭐가 그리 떳떳하고 뻔뻔하단 말인가!"라며 "숨어 살아도 부족할 판에 어찌 그리 악질적인 관종으로 살고 있단 말인가!"라고 거듭 목소리를 높였다.

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자신의 작품을 집필하며 성범죄 피해자와 가족들을 직접 만났던 경험도 꺼냈다.

소재원 작가는 "<소원>을 집필할 당시 수많은 성범죄 피해 아이들과 가족을 만났다. 행복만이 가득해야 할 가족의 울타리는 불구덩이보다 더 뜨겁고 고통스러운 지옥이 되어 가족들을 가둬 놓고 있었다"고 회상했다.

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이어 "피해를 입은 당사자도, 가족도 아닌 나조차도 그 모습을 보며 견딜 수 없는 괴로움과 고통 속에 몸서리쳐야 했단 말이다. 글을 쓰는 한 자 한 자가 죄스럽고 두려워 밤새 한 글자도 적지 못한 채 눈물만 쏟은 날이 여러 날이었단 말이다"라고 당시의 심경을 전했다.

그러면서 고영욱을 향해 "그런데 당신은 하루가 멀다 하고 잘도 똥 같은 글을 배설하고 있다"며 "여전히 당신은 상처 입은 피해자와 가족, 대중에게 2차 가해를 지속하고 있는 것이다"라고 주장했다.

또 "고작 방관자일 뿐인 나조차도 가혹하리만큼 쓰라리고 아파오는 범죄를 저지른 당신 따위가 대체 뭐가 그리 당당한 것인가!"라며 "당신이 싸지르는 글 똥에 공감하거나 동정하는 악마는 세상에 없다"고 강하게 비판했다.

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소재원 작가는 고영욱에게 대중 앞에 나서지 말 것을 촉구하기도 했다.

그는 "제발 그만하시라! 착해빠진 사회가 만든 법이 약해 가둬 놓지 못한 것이지, 피해자나 세상은 당신을 용서한 적이 단 한 번도 없으니까!"라며 "정상적인 사회와 피해자, 올바른 세상을 위해 조용히 사시라!"라고 적었다.

글 말미에는 자신이 집필한 작품 속 문구를 인용하며 고영욱을 향한 비판을 이어갔다.

소재원 작가는 "마지막으로 당신이 가슴속 깊숙이 뉘우치고 수치와 부끄러움을 알길 바라며 내 작품 속 한마디를 남긴다"면서 "신이 나오고 악마가 나오는 모든 기록에 겁탈했던 죄인들의 이야기가 나온다. 하지만 아이를 겁탈한 내용은 나오지 않는다. 왜일까? 악마조차 거부하는 행동이기에 그렇다. 악마조차도 너를 용서하지 않을 것이다. 천국의 문은 당연하고 지옥의 문조차 너에게는 열리지 않을 것이다"라고 덧붙였다.

한편 고영욱은 그룹 룰라 출신으로 활동했으나 미성년자 성범죄 혐의로 실형을 선고받고 복역한 뒤 출소했다. 이후 자신의 SNS와 유튜브 등을 통해 근황을 알리는 한편, 배우 박하선, 이상민, 유재석, 신동엽, 이민정, 김지민 등 연예계 동료들을 잇달아 언급하거나 저격해 논란을 빚었다.

소재원 작가는 소병호 화백의 손자로 2008년 영화 '비스티보이즈' 원작 소설 '나는 텐프로였다'를 집필했다. 이밖에도 영화 '터널', '소원', 드라마 '이별이 떠났다' 등의 원작자로 활동했다.

다음은 소재원 작가 SNS글 전문

미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 파렴치한 고영욱이 떠드는 이야기를 우린 언제까지 지켜봐야 하는가!

어린 소녀들을 상대로 차마 글로 쓰기도 두렵고 끔찍한 짓을 한 자이다. 어찌 그런 자가 당당하게 누군가를 비판하고 자빠졌냐는 말이다! 감히 말하건대 현재 대한민국에서 활동하는 대중예술인 중 당신만큼 잔악한 짓을 저지른 인물은 결단코 없다. 당신이 비난할 만큼 당신의 죗값과 비등한 죄를 지은 사람들은 TV나 매체에서 볼 수 없단 말이다.

지독한 공포의 기억을 안고 살아가는 피해자들에게 정녕 부끄럽거나 죄스럽지 아니한가!

당신의 이름을 매체에서 볼 때마다 심장이 쿵! 하고 떨어지며 벌벌 떨리는 손으로 어찌할 바를 모르는 피해자와 그 가족들에게 일말의 죄의식도 없는 것인가?

뭐가 그리 당당하고 억울하단 말인가!

뭐가 그리 떳떳하고 뻔뻔하단 말인가!

숨어 살아도 부족할 판에 어찌 그리 악질적인 관종으로 살고 있단 말인가!

<소원>을 집필할 당시 수많은 성범죄 피해 아이들과 가족을 만났다. 행복만이 가득해야 할 가족의 울타리는 불구덩이보다 더 뜨겁고 고통스러운 지옥이 되어 가족들을 가둬 놓고 있었다. 피해를 입은 당사자도, 가족도 아닌 나조차도 그 모습을 보며 견딜 수 없는 괴로움과 고통 속에 몸서리쳐야 했단 말이다. 글을 쓰는 한 자 한 자가 죄스럽고 두려워 밤새 한 글자도 적지 못한 채 눈물만 쏟은 날이 여러 날이었단 말이다.

그런데 당신은 하루가 멀다 하고 잘도 똥 같은 글을 배설하고 있다.

여전히 당신은 상처 입은 피해자와 가족, 대중에게 2차 가해를 지속하고 있는 것이다.

고작 방관자일 뿐인 나조차도 가혹하리만큼 쓰라리고 아파오는 범죄를 저지른 당신 따위가 대체 뭐가 그리 당당한 것인가!

당신이 싸지르는 글 똥에 공감하거나 동정하는 악마는 세상에 없다.

제발 그만하시라! 착해빠진 사회가 만든 법이 약해 가둬 놓지 못한 것이지, 피해자나 세상은 당신을 용서한 적이 단 한 번도 없으니까!

정상적인 사회와 피해자, 올바른 세상을 위해 조용히 사시라!

마지막으로 당신이 가슴속 깊숙이 뉘우치고 수치와 부끄러움을 알길 바라며 내 작품 속 한마디를 남긴다.

"신이 나오고 악마가 나오는 모든 기록에 겁탈했던 죄인들의 이야기가 나온다. 하지만 아이를 겁탈한 내용은 나오지 않는다. 왜일까? 악마조차 거부하는 행동이기에 그렇다. 악마조차도 너를 용서하지 않을 것이다. 천국의 문은 당연하고 지옥의 문조차 너에게는 열리지 않을 것이다."