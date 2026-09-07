이종범, 미모의 딸 닮은 3살 외손자 사랑…굴비 몸통 다 내준 '손주 바보'('남겨서 뭐하게')

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[스포츠조선 정안지 기자]전 야구선수 이종범이 남다른 손주 사랑을 드러냈다.

7일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 이종범이 게스트로 출연했다.

이날 이종범은 근황을 묻는 말에 "손주 보고 해설 조금 하고, 둘째 딸이 둘째 임신해서 손주를 보고 있다"라고 밝혔다. 이종범 딸은 야구선수 고우석과 결혼해 아들을 낳았으며, 현재 둘째를 임신 중이다.

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이종범은 "손주가 3살이다. 시댁이 멀어서 내가 자꾸 옆에서 챙기다 보니까 눈만 뜨면 할아버지를 찾는다. 너무 귀엽다"라며 손주 사랑을 드러냈다. 실제로 이날 방송에서는 눈을 뜨자마자 할아버지를 찾는 손주의 모습이 공개됐다. 할아버지 이종범이 곁에 없다는 사실을 알게 된 손주가 눈물을 보이는 모습까지 담기며 웃음을 자아냈다.

손주를 향한 이종범의 사랑은 식사 이야기에서도 고스란히 드러났다. 이종범은 "손주는 불고기 좋아한다. 조기구이 두 마리에 밥 한 그릇 먹는다. 내가 다 발라 준다"라면서 "나보다 손주 먼저 챙겨준다. 나는 머리만 먹는다. 손주는 몸통만 먹인다"라면서 손주에게 먹기 좋은 부위를 챙겨주는 '손주 바보' 면모를 보였다. 그러면서 손주가 가장 예쁜 때를 묻는 말에 이종범은 "힘들지만 안아 달라고 할 때 가장 귀엽다"라며 웃었다.

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손주뿐 아니라 두 자녀에 대한 이야기도 이어졌다. 이종범은 딸에 대해 "성향이 나를 많이 닮았다. 고민 없고 단순한 것 같다"라며 "일을 복잡하게 생각하지 않는다"라고 말했다. 반면 아들 이정후 선수에 대해서는 "정후는 엄마 닮았다. 생각도 깊다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com