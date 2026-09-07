[공식] 윤종훈♥한은서, 11월 결혼..10살차 배우 부부 탄생(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 윤종훈이 결혼을 직접 발표했다. 팬들에게 가장 먼저 소식을 전하고 싶었다는 윤종훈은 손편지를 통해 결혼을 앞둔 설렘과 책임감을 솔직하게 전하며 팬들의 축하를 받고 있다.

윤종훈은 7일 자신의 팬카페에 손편지를 게재하고 결혼 소식을 직접 알렸다.

윤종훈은 "8월 한 달 너무 더웠는데 잘 지내셨냐"며 "먼저 이 소식을 어떤 방식으로 전할까 깊은 고민 끝에 펜을 잡았다"라고 조심스럽게 말문을 열었다.

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이어 "매달 말일에 바르미 분들께 글을 남기는데 이번에는 시간이 좀 걸렸다"면서 "저에게 귀중한 인연이 생겼고 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려고 한다"고 결혼을 발표했다.

결혼을 결심하기까지의 과정에 대해서도 전했다. 윤종훈은 "서로를 아끼고 이해하며 노력해온 끝에 결혼이라는 새로운 시작을 하려 한다"며 "제 인생의 중요한 순간을 바르미 분들께 제일 먼저 말하고 싶었다"라고 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

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결혼 후의 삶에 대한 각오도 밝혔다. 윤종훈은 "앞으로 한 사람의 남편으로서, 그리고 배우 윤종훈으로서 더 책임감 있게 살아가려 한다"며 "늘 드리는 말이지만 좋은 배우가 되기 위해, 또 좋은 인간이 되기 위해 노력하겠다"라고 다짐했다.

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이어 "기쁜 소식에 함께 웃어 주시고 축복해 주신다면 감사하겠다"라고 덧붙이며 팬들에게 따뜻한 축하를 부탁했다.

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결혼을 앞둔 솔직한 심경도 전했다. 윤종훈은 "이제 저의 인생에 또 하나의 새로운 삶이 시작되는데, 설레기도 하고 무게가 느껴지기도 한다"며 결혼이라는 새로운 출발을 앞둔 복잡한 마음을 털어놨다.

그러면서 팬들과의 약속도 잊지 않았다. 그는 "저는 언제나처럼 매달 말일에 늘 나타나겠다. 또 서로가 사는 인생 이야기를 나누자"라며 변함없이 팬들과 소통하겠다는 뜻을 전했다.

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끝으로 "항상 감사드리고 언제나 우리 바르미 분들께 좋은 일과 행복한 순간들이 가득하길 기도한다. 사랑한다"라고 진심 어린 인사를 남겼다.

소속사에 따르면 윤종훈의 예비 신부는 배우 한은서다. 두 사람은 SBS 드라마 '리턴'을 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 두 사람은 오는 11월 1일 서울 강남 모처에서 웨딩마치를 울린다. 오랜 시간 배우로서 작품 활동을 이어온 윤종훈이 인생의 새로운 동반자를 만나 결혼이라는 새로운 출발을 알리면서 팬들의 축하가 이어지고 있다.

한편 1984년생인 윤종훈은 2013년 드라마 '몬스타'로 데뷔한 뒤 드라마 '응답하라 1994', '응급남녀', '왕은 사랑한다', '리턴', '그 남자의 기억법', '별똥별', '펜트하우스' 시리즈와 '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 인기작에 연이어 이름을 올리며 강렬한 존재감을 드러냈다.

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1994년생인 한은서는 2008년 드라마 '대왕세종'으로 데뷔해 탄탄한 연기력으로 주목받은 아역 배우 출신이다. 이후 드라마 '크리스마스에 눈이 올까요?' '하이킥! 짧은 다리의 역습' '유령' 등 높은 시청률로 화제를 모았던 작품에 다수 출연해 연기 실력을 입증했다.

다음은 윤종훈 손편지 전문