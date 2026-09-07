랄랄, 밥 다 먹고 6개월 만 10kg 뺐다..비결은 금주+러닝+필테

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 랄랄이 출산 후 늘어난 체중을 6개월 만에 10kg 감량했다고 밝혔다. 다이어트 약이나 보조제에 의존하기보다는 금주와 러닝, 필라테스 등을 병행하며 체지방을 줄이고 근육량을 늘리는 방식으로 체중을 관리하고 있다고 전했다.

랄랄은 7일 자신의 SNS를 통해 "마운자로X 위고비X 다이어트 보조제X 6개월 동안 10kg 빼고 금주하고 밥은 똑같이 먹고 운동 러닝+필테=근육량 증가, 체지방만 빼고 있다"고 밝혔다.

식사량을 극단적으로 줄이기보다는 평소처럼 식사를 하면서 술을 끊고 꾸준히 운동하는 방식으로 체중 감량을 이어가고 있다는 설명이다. 특히 러닝과 필라테스를 통해 체지방은 줄이고 근육량은 늘리는 데 집중하고 있다고 강조했다.

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앞서 랄랄은 출산 이후 약 20kg이 늘었다고 고백하며 다이어트에 대한 의지를 드러낸 바 있다. 이후 자신의 SNS를 통해 체성분 검사 결과를 공개하는 등 꾸준히 체중 관리 과정을 공유해왔다.

당시 공개된 검사 결과에는 체지방량 30.9kg, BMI 26.8, 체지방률 41.3%가 기록돼 화제를 모았다. 이후 랄랄은 필라테스와 식단 관리를 병행하며 무리한 감량보다는 건강하게 체중을 줄이는 데 집중했다.

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다이어트 과정에서 최근 화제가 되고 있는 비만 치료제를 직접 경험한 사실도 털어놨다. 랄랄은 과거 위고비와 마운자로를 사용할 수 없었던 이유에 대해 "부작용이 너무 심했다. 거의 10% 안에 든다는 그 부작용을 제가 겪었다"며 "위아래로 다 뿜었다. 그래서 한 번만 맞고 아예 다 때려쳤다"고 밝혔다.

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약물 사용 이후 심한 부작용을 경험하면서 한 차례 투약 후 중단했고, 이후에는 운동과 생활 습관 관리에 집중한 것으로 보인다.

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그 결과 최근에는 눈에 띄게 달라진 비주얼로도 관심을 받고 있다. 최근 공개된 영상과 SNS 속 랄랄은 이전보다 한층 슬림해진 얼굴선을 보여줬다. 화장을 지운 자연스러운 모습까지 공개하면서 다이어트 이후 변화에 팬들의 관심이 이어지고 있다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 출산과 육아를 거치면서도 유튜브와 SNS 등을 통해 활발하게 활동하고 있다.