곽튜브, 9시간 비행에 1500만원 플렉스…“부자 중에서도 어나더 레벨”

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[스포츠조선 김소희 기자] 여행 크리에이터 곽튜브가 무려 1500만 원을 들여 초호화 퍼스트클래스를 경험했다.

7일 곽튜브의 유튜브 채널에는 '세계에서 최고로 비싼 퍼스트클래스 비행 후기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 곽튜브는 일본 도쿄에서 출발해 아랍에미리트 아부다비로 향하는 초호화 퍼스트클래스에 직접 탑승해 약 9시간 동안의 비행을 경험했다.

이후 튀르키예로 이동해 아는 동생의 집에서 지낼 예정이라고 밝힌 곽튜브는 이번 여행에서 특별한 계획을 세웠다고 설명했다. 평소 쉽게 경험하기 어려운 최고급 퍼스트클래스를 직접 타보고 그 후기를 콘텐츠로 남기는 것.

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굳이 일본까지 가서 비행기에 오른 데에는 나름의 이유가 있었다. 곽튜브는 "제가 긴 여행 프로그램을 찍고 왔는데 타면서 느낀 점이 너무 힘들더라. 다리도 안 펴진다"며 "진짜 좋은 비행기를 타보고 싶었다"고 밝혔다.

과거에도 퍼스트클래스를 이용해본 경험이 있는 곽튜브는 이번에는 그보다 한 단계 더 높은 수준의 비행을 경험하고 싶었다고. 그는 "비행기인데 쓰리룸이다. '와, 죽인다'라고 생각해 찾아봤다"며 해당 항공편을 직접 찾아봤다고 설명했다. 해당 노선이 한국에서는 운항하지 않아 일본에서 아부다비로 향하는 항공편을 예약했다.

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무엇보다 놀라움을 안긴 것은 가격이었다. 곽튜브는 비행을 앞두고 "역대 최고의 플렉스"라며 "비행시간이 9시간인데 1500만 원이다. 물론 제 돈이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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거액을 지불한 만큼 탑승 전부터 서비스가 달랐다. 전담 직원이 보딩 게이트까지 직접 동행해 안내했고, 곽튜브는 평소 쉽게 접하기 어려운 특별한 서비스에 신기한 표정을 감추지 못했다.

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최상위 클래스 승객을 위한 프리미엄 라운지도 이용했다. 별도로 마련된 스페셜룸까지 둘러본 곽튜브는 일반적인 공항 라운지와는 확연히 다른 시설에 감탄했다.

퍼스트클래스의 희소성도 남달랐다. 곽튜브가 해당 좌석에 몇 명 정도가 탑승할 수 있는지 묻자 약 11명이 이용할 수 있다는 설명을 들었다. 이날 실제 탑승객은 곽튜브를 제외하고 2명에 불과해 한층 여유로운 분위기 속에서 서비스를 즐길 수 있었다.

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본격적인 기내 경험이 시작되자 곽튜브의 감탄은 더욱 커졌다. 그는 "럭셔리 그 자체다"라며 "이게 비행기다"라고 연신 감탄했다.

해당 좌석은 일반 좌석 공간을 비롯해 거실과 침실, 화장실까지 갖춘 구조였다. 비행기 안에 별도의 생활공간이 마련된 듯한 모습에 곽튜브 역시 놀라움을 감추지 못했다.

특히 샤워 시설에 대해서는 "퍼스트클래스는 10분만 샤워할 수 있었는데 여기는 무한이다"라며 "부자 레벨에서도 어나더 레벨"이라고 표현했다.

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9시간이라는 비행시간이 짧게 느껴질 정도로 초호화 서비스를 만끽한 곽튜브는 "진짜 1분 1분이 너무 아까울 만큼 좋았다"고 만족감을 드러냈다. 그러면서도 "아직도 가격을 보면 현타가 온다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com